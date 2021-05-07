Подрыхлить и подкормить. Как правильно ухаживать за пионами и флоксами весной

Весна для садовода – время забот. И особое внимание сейчас важно уделить многолетним цветам. Ведь во многом именно от старта в начале сезона зависит развитие растений, пышность и продолжительность их цветения.

Пионы, которые нередко называют бабушкиным цветком, снова в моде. Этот садовый тренд держится уже несколько сезонов.

Коллекция минского ботанического сада – одна из самых внушительных, здесь сотни видов и сортов, которые ежегодно радуют посетителей своим неповторимыми цветением и, конечно же, ароматом. Но чтобы все это великолепие случилось летом, специалисты обязательно уделяют внимание посадкам пионов по весне. Что же важно сделать сейчас?

Наталья Белоусова, заведующая лабораторией орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска:

Для того, чтобы пионы радовали нас, мы весной должны дать им хороший старт. Их нужно подрыхлить. Посмотреть, где что-то сухое осталось, это можно убрать секатором. Если остались какие-то прошлогодние побеги, мы их обрезаем. И не забываем подкормить. Кормим удобрением, в котором преобладает азот. Когда пионы подрастут и появятся бутоны, мы их должны не забыть подкормить удобрением с содержанием калия для того, чтобы цветки были более крупными, пышными и радовали нас своим цветением.

А вот посадкой и пересадкой пионов заниматься весной не рекомендуется. Наталья Белоусова:

Пионы рекомендуется пересаживать только осенью, потому что весенние посадки неудачны, растение плохо приживается и поэтому лучше не рисковать и оставить это дело на осень.

Флоксы – еще один повод для гордости специалистов Ботанического сада Минска. Плантация ярких ароматных цветов никого не оставляет равнодушным. Но чтобы соцветия флокса метельчатого порадовали красивыми здоровыми листьями и крупными метелками, сейчас важно успеть выполнить все агротехнические приемы.

Наталья Белоусова:

Флоксы мы должны также обязательно подрыхлить, поубирать сухое – все, что осталось с прошлого года. Потом не забываем подкормить: сначала азотным удобрением, потом через какое-то время, когда появятся бутоны, калийным удобрением.

Многие сорта флокса метельчатого, увы, подвержены, грибковым заболеваниям. Именно поэтому уже в начале сезона необходимо провести профилактическую обработку всходов фунгицидами. Наталья Белоусова:

Мы начинаем с профилактических обработок. Только растения отросли в положительной температуре, мы тогда сразу обрабатываем.

Кстати, весна считается лучшим временем для посадки и пересадки флоксов. Наталья Белоусова:

Флоксы, в отличие от пионов, лучше размножать весной. Выкапываем куст, делим его и сажаем только весной.

И флоксы, и пионы любят, что называется, покушать, а потому подкормки как минеральными удобрениями, так и органическими – обязательны.