«Символизируют жизнь, наше будущее поколение». Журналисты высадили деревья в Минске накануне 9 Мая

Новости Беларуси. Историко-культурный проект «Сад Победы» стартовал в Беларуси. Первую аллею заложили журналисты и представители общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место выбрали символичное – парк Победы у музея истории Великой Отечественной войны. Здесь высадили десятки декоративных и плодовых деревьев. Также был запущен своеобразный челлендж в социальных сетях: под фотографиями в момент высадки деревьев каждый может поделиться историями о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Акция продолжится и в других регионах.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Очень символично: в наш профессиональный праздник, День радио, телевидения и связи, мы посадили Аллею Победы. Вообще, это лишь старт такой, начало нашей большой акции «Сад Победы», которая республиканская, которую подхватят, уже подхватили наши коллеги, общественники, политики, люди, трудовые коллективы, творческие люди, известные, чтобы просто еще раз, если хотите, медийно приподнять, медийно раскрутить важность, значимость Победы в Великой Отечественной войне, Победы наших дедов и наших прадедов в информационном пространстве. Это важно сегодня.

Григорий Азаренок, ведущий СТВ:

Что такое победа – это после беды. А что наступает после беды? Жизнь. И вот посаженные деревья как раз таки символизируют жизнь, наше будущее поколение. И мы надеемся, что никогда больше белорусский народ не увидит эту беду и мы будем только жить, процветать и строить свою страну.