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«Тут хорошие воспитатели, друзья». Как проходит оздоровление в рамках акции «Правильное лето»?

21 июня 2023 16:23
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Новости Беларуси. Свыше 63 тысяч школьников отдохнут в центральном регионе за летний период. Более половины из них в лагерях с дневным пребыванием. Оздоровительная кампания проходит в рамках Республиканской акции «Правильное лето», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ребята повторяют правила дорожного движения и поведения в экстренных ситуациях. Изучают этику, компьютерные технологии и узнают больше о здоровом образе жизни

Подробнее в сюжете Юлии Минич.

«Тут хорошие воспитатели, друзья». Как проходит оздоровление в рамках акции «Правильное лето»?-1

В стенах начальной школы № 1 детский смех не затихает даже во время летних каникул. Ребята не спешат прощаться и с удовольствием посещают оздоровительный лагерь «Дружный». Название неслучайное. Здесь знают, как сплотить школьников. Программа насыщенная: организованы игры, эстафеты и дискотеки. Обязательно кинотеатр.

«Тут хорошие воспитатели, друзья». Как проходит оздоровление в рамках акции «Правильное лето»?-4

Дарья Бурая, воспитатель детского оздоровительного лагеря «Дружный»:
В моем отряде поведение у ребят отличное. В этом году нам настолько повезло: дети все очень умные, талантливые, добрые, активные, между собой все ладят.

«Тут хорошие воспитатели, друзья». Как проходит оздоровление в рамках акции «Правильное лето»?-7

Виолетта Савко:
Лагерь хороший, нравится. Много подруг. Тут хорошие воспитатели, друзья, всегда весело. Если дома сидеть одному, это скучно.

«Тут хорошие воспитатели, друзья». Как проходит оздоровление в рамках акции «Правильное лето»?-10

Когда позволяет погода, ребята проводят время на улице. Например, недавно принимали участие в квесте: с помощью карты искали спрятанные сокровища. Знакомятся школьники и с этикой: уже изучили понятие «толерантность». Каждый подобрал для него свое определение.

«Тут хорошие воспитатели, друзья». Как проходит оздоровление в рамках акции «Правильное лето»?-13

Юлия Минич, корреспондент:
Для каждого школьника подготовили занятие по интересу. Например, вот эти раскраски. Все они поучительные и познавательные. Здесь представлена пожарно-спасательная техника. Можно и отдохнуть, и повторить правила.

«Тут хорошие воспитатели, друзья». Как проходит оздоровление в рамках акции «Правильное лето»?-16

Дарья Казановская:
Мы ходили в МЧС. Нам там показывали машины, они рассказывали, как нужно вести себя в сложной ситуации, когда в доме пожар. Если родителей дома нет и случился пожар, то надо взять тряпку, намочить ее, лечь на пол и ползти к двери.

«Тут хорошие воспитатели, друзья». Как проходит оздоровление в рамках акции «Правильное лето»?-19

Питание в лагере не только вкусное, но и полезное. На кухне о детском меню заботится шеф-повар Наталья Блинкова. Разнообразный и сбалансированный рацион, насыщенный витаминами, – залог здоровья и правильного развития ребят.

«Тут хорошие воспитатели, друзья». Как проходит оздоровление в рамках акции «Правильное лето»?-22

Наталья Блинкова, шеф-повар детского оздоровительного лагеря «Дружный»:
На завтрак у нас постоянно или молочная каша, или вязкая каша с котлетой. На обед мы даем супы овощные: борщ, щи. Мы даем и гуляш, и бифстроганов, и плов. Соки обязательно детям даем. Ну, а на полдник делаем свою выпечку, булочки.

«Тут хорошие воспитатели, друзья». Как проходит оздоровление в рамках акции «Правильное лето»?-25

У школьников в программе и патриотические мероприятия. Так, они принимают участие в проекте «Правнуки Победы». Организован конкурс рисунков и посещение исторических мест. Недавно побывали на «Линии Сталина».

«Тут хорошие воспитатели, друзья». Как проходит оздоровление в рамках акции «Правильное лето»?-28

Алла Борисенок, начальник детского оздоровительного лагеря «Дружный»:
В лагерь зачислены 120 человек. Сформировано шесть отрядов. Для первого, второго и третьего отрядов предусмотрен дневной сон. Четвертый, пятый, шестой отряд – это дети повзрослее, 3-4 класс. Соответственно, они не спят.

«Тут хорошие воспитатели, друзья». Как проходит оздоровление в рамках акции «Правильное лето»?-31

За лето в Минской области планируют оздоровить свыше 63 тысяч ребят. Из них более половины – в лагерях с дневным пребыванием.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Юлия Минич # Алла Борисёнок # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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