«Тут хорошие воспитатели, друзья». Как проходит оздоровление в рамках акции «Правильное лето»?

Новости Беларуси. Свыше 63 тысяч школьников отдохнут в центральном регионе за летний период. Более половины из них в лагерях с дневным пребыванием. Оздоровительная кампания проходит в рамках Республиканской акции «Правильное лето», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята повторяют правила дорожного движения и поведения в экстренных ситуациях. Изучают этику, компьютерные технологии и узнают больше о здоровом образе жизни Подробнее в сюжете Юлии Минич.

В стенах начальной школы № 1 детский смех не затихает даже во время летних каникул. Ребята не спешат прощаться и с удовольствием посещают оздоровительный лагерь «Дружный». Название неслучайное. Здесь знают, как сплотить школьников. Программа насыщенная: организованы игры, эстафеты и дискотеки. Обязательно кинотеатр.

Дарья Бурая, воспитатель детского оздоровительного лагеря «Дружный»:

В моем отряде поведение у ребят отличное. В этом году нам настолько повезло: дети все очень умные, талантливые, добрые, активные, между собой все ладят.

Виолетта Савко:

Лагерь хороший, нравится. Много подруг. Тут хорошие воспитатели, друзья, всегда весело. Если дома сидеть одному, это скучно.

Когда позволяет погода, ребята проводят время на улице. Например, недавно принимали участие в квесте: с помощью карты искали спрятанные сокровища. Знакомятся школьники и с этикой: уже изучили понятие «толерантность». Каждый подобрал для него свое определение.

Юлия Минич, корреспондент:

Для каждого школьника подготовили занятие по интересу. Например, вот эти раскраски. Все они поучительные и познавательные. Здесь представлена пожарно-спасательная техника. Можно и отдохнуть, и повторить правила.

Дарья Казановская:

Мы ходили в МЧС. Нам там показывали машины, они рассказывали, как нужно вести себя в сложной ситуации, когда в доме пожар. Если родителей дома нет и случился пожар, то надо взять тряпку, намочить ее, лечь на пол и ползти к двери.

Питание в лагере не только вкусное, но и полезное. На кухне о детском меню заботится шеф-повар Наталья Блинкова. Разнообразный и сбалансированный рацион, насыщенный витаминами, – залог здоровья и правильного развития ребят.

Наталья Блинкова, шеф-повар детского оздоровительного лагеря «Дружный»:

На завтрак у нас постоянно или молочная каша, или вязкая каша с котлетой. На обед мы даем супы овощные: борщ, щи. Мы даем и гуляш, и бифстроганов, и плов. Соки обязательно детям даем. Ну, а на полдник делаем свою выпечку, булочки.

У школьников в программе и патриотические мероприятия. Так, они принимают участие в проекте «Правнуки Победы». Организован конкурс рисунков и посещение исторических мест. Недавно побывали на «Линии Сталина».

Алла Борисенок, начальник детского оздоровительного лагеря «Дружный»:

В лагерь зачислены 120 человек. Сформировано шесть отрядов. Для первого, второго и третьего отрядов предусмотрен дневной сон. Четвертый, пятый, шестой отряд – это дети повзрослее, 3-4 класс. Соответственно, они не спят.