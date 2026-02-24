В Минской области завершился олимпиадный марафон среди школьников. Среди победителей – учащаяся второй гимназии Солигорска Татьяна Бульчук, показавшая блестящий результат по трудовому обучению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На региональном этапе ей удалось успешно пройти испытания. Теперь Татьяна представит Минскую область на республиканском этапе. Это не первая ее высокая награда: в 2025 году девушка вошла в тройку лучших учащихся страны в своей дисциплине.

Татьяна Бульчук, учащаяся гимназии № 2:

На уроках труда и на кружке учитель заметил, как у меня хорошо все получается, как мне нравится заниматься чем-то своими руками, и предложил поучаствовать в олимпиаде. Мы делали подставку для чайных приборов. Она была квадратной формы, и в ней были карманы для ложечек. Нужно было обработать края правильным способом. Также там было и вязание, вышивка крестиком, и много-много всего. Все это нужно было уложить в ограниченное время.

Ирина Михайлюк, учитель трудового обучения гимназии № 2:

Подготовить победителя олимпиады, конечно, это очень сложно. И, в первую очередь, это работа не только одного учителя, это совместная работа учителя и учащегося. Олимпиада началась у нас с шестого класса, и каждый год Татьяна участвует, приносит в копилочку нашей гимназии дипломы.