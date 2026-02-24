В Мехико усилили меры безопасности после гибели главы наркокартеля

В Мехико усилили меры безопасности после сообщений о гибели одного из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики – Немнсио Осегеры, известного как Эль Менчо. По данным Минобороны страны, он скончался в ходе спецоперации в штате Халиско, получив ранения при задержании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новость о его смерти вызвала волну насилия сразу в нескольких регионах. Челны картеля «Халиско – новое поколение» подожгли автомобили и коммерческие объекты, перекрыли трассы, фактически парализовав движение в ряде штатов. В столице на улицы вывели дополнительные патрули. Жители Мехико говорят о тревоге и вынужденных мерах предосторожности.

Артуро Пачеко, адвокат: С одной стороны, это, безусловно, сильный удар по организованной преступности. Однако, мы также должны признать, что ущерб, который они наносят нам, как гражданам, огромен. Например, введен комендантский час, сжигаются автобусы. Происходящее действительно прискорбно, и мы надеемся, что власти вскоре возьмут ситуацию под контроль.

Фабиола Кортес, учительница начальных классов:

К сожалению, мы сталкиваемся с этим не впервые, но на этот раз ситуация кажется немного более тревожной, потому что у этих картелей нет преемника. И мы надеемся, что наш президент действительно сделает что-нибудь для нас, защитит нас, потому что, честно говоря, на улицах повсюду царит страх. Я иду на работу, и меня очень беспокоит, что со мной может что-то случиться по дороге на шоссе.

По данным властей, беспорядки затронули более полудюжины штатов. В некоторых районах введены локальные ограничения на передвижение, а силовые структуры продолжают зачистки, чтобы стабилизировать ситуацию после ликвидации лидера одного из самых влиятельных картелей страны.