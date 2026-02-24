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Эта песня пришла в мою жизнь неслучайно – Lana Kass о премьере трека «Мистика»

24 февраля 2026 07:49
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Говорят, что музыка – это мост между реальностью и тем, что скрыто за ее гранью. В студии «Новое утро» на РТР-Беларусь певица, чей голос словно соткан из лунного света и ночных теней. Ее новая работа называется «Мистикой». Это не просто слово, а целая вселенная, полная загадок, знаков и совпадений. Как рождаются такие песни? Что стоит за красивыми нотами? Узнали у гостьи. 

Александр Меженный, ведущий:
Песня, которая сегодня будет представлена тобой, называется «Мистика». Как-то это связано, с увлечением астрологией, натальными картами? 

Эта песня пришла в мою жизнь неслучайно – Lana Kass о премьере трека «Мистика»-2

Lana Kass, певица:
Я убеждена, что мистика с нами происходит каждый день, просто мы не всегда ее можем замечать. Вселенная нам всегда преподносит знаки, поэтому я думаю, что и песня, которая пришла в мою жизнь, тоже неслучайна. 

В этот раз мне предложил песню Виталий Игнатенко, который является автором. Она мне очень откликнулась, отозвалась. Я попробовала петь и поняла, что песня действительно моя. Песня о любви. 

Юлия Самусенко, ведущая:
А клип планируется? Расскажите об этом. 

Lana Kass:
Клип планируется. Не знаю еще точно, когда. 

Подробности в видео

# Музыка # Белорусская музыка # Александр Меженный # Юлия Самусенко

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