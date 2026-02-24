Александр Турчин проведёт переговоры с президентом Узбекистана

Рабочий визит белорусской делегации в Ташкент продолжается. Сегодня, 24 февраля, Александр Турчин проведет переговоры с президентом Узбекистана о новых горизонтах двустороннего партнерства, а также встретится с главой правительства страны. Товарооборот между государствами уже близок к миллиарду долларов, и стороны планируют расширить присутствие в реальном секторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне премьер ознакомился с ходом реализации инвестпроекта – агрокомплекса по производству мяса птицы и кормов. Участие белорусских компаний поможет Узбекистану укрепить продовольственную безопасность. Тем временем представители белорусского бизнеса провели аудит торговых площадок и подтвердили высокий спрос на отечественные товары.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

В Ташкент прибыла представительная белорусская делегация – это 42 предприятия нашей страны. Они представляют наше машиностроение, они представляют деревообработку и лесное хозяйство, фармацевтика и косметика, продукты, питание. Практически все сектора экономики сегодня присутствуют здесь. Большой интерес у партнеров. Уже подписано 10 документов на общую сумму 25 миллионов долларов США. Мы надеемся еще на подписание ряда контрактов.

Сегодня также пройдут Белорусско-Узбекский деловой совет и бизнес-форум с обсуждением кооперационных проектов. Для оценки возможностей создания совместных предприятий запланированы выезды на производственные площадки.