Внучке погибшего в годы ВОВ солдата передали его медаль «За отвагу»
Награда, которая объединила поколения. Жительница Гродно нашла среди старых вещей родителей утерянную медаль «За отвагу» и передала ее в военный комиссариат. Там начали поиски владельца и выяснили, что награда принадлежит младшему сержанту Василию Федоровичу Савчуку – уроженцу Пинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Осенью 1944 года он отважно сражался в боях под Варшавой и был удостоен медали. После войны жил в деревне Морозовичи Пинского района, а его близкие родственники до сих пор проживают в Брестской области.
Александр Ровгач, заместитель военного комиссара Гродно и Гродненского района:
Тогда же Василий Федорович получил тяжелое ранение в правую ногу. Проходил долгий курс лечения в госпиталях. После чего военно-врачебная комиссия признала его негодным к дальнейшему прохождению военном службы. И он был комиссован из рядов Красной Армии. Василий Федорович вернулся на родину.
Внучка героя Елена Мисючик выросла на рассказах о подвигах своего деда. У нее же теперь и будет храниться его медаль.
Елена Мисючик, внучка Василия Савчука:
Когда сообщили об этой награде, я сама лично почувствовала очень большое чувство гордости за моего дедушку, во-первых. Мы знали, что он был награжден, но медаль эту он не получил. Мы все очень-очень признательны всем, что совершили такую большую работу, провели и вернули то, что получил наш дедушка.
Реликвию вместе с историей о героизме будут передавать следующим поколениям.