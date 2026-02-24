Внучке погибшего в годы ВОВ солдата передали его медаль «За отвагу»

Награда, которая объединила поколения. Жительница Гродно нашла среди старых вещей родителей утерянную медаль «За отвагу» и передала ее в военный комиссариат. Там начали поиски владельца и выяснили, что награда принадлежит младшему сержанту Василию Федоровичу Савчуку – уроженцу Пинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенью 1944 года он отважно сражался в боях под Варшавой и был удостоен медали. После войны жил в деревне Морозовичи Пинского района, а его близкие родственники до сих пор проживают в Брестской области.

Александр Ровгач, заместитель военного комиссара Гродно и Гродненского района:

Тогда же Василий Федорович получил тяжелое ранение в правую ногу. Проходил долгий курс лечения в госпиталях. После чего военно-врачебная комиссия признала его негодным к дальнейшему прохождению военном службы. И он был комиссован из рядов Красной Армии. Василий Федорович вернулся на родину. Внучка героя Елена Мисючик выросла на рассказах о подвигах своего деда. У нее же теперь и будет храниться его медаль.