СФ: сговор Британии и Франции о поставке ядерного оружия чреват катастрофой

Российский Совет Федерации выпустил обращение к парламентам Британии и Франции, в котором предупреждает о катастрофических последствиях возможной поставке ядерного оружия в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

В нем особо подчеркивается, что тайный сговор лидеров двух стран в обход демократических институтов нарушает процедуры законодательства и несет в себе глобальные риски.

Ранее в СВР заявили, что Лондон и Париж рассматривают вопрос о вооружении Киева атомной или грязной бомбой. В связи с этим сенаторы призвали британских и французских коллег к проведению парламентских расследований и преданию гласности всех обстоятельств этой инициативы.

Обращение также направлено в Европарламент, ООН, МАГАТЭ и в Конференцию по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия.

Фото: pixabay