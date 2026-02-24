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СФ: сговор Британии и Франции о поставке ядерного оружия чреват катастрофой

24 февраля 2026 09:21
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СФ: сговор Британии и Франции о поставке ядерного оружия чреват катастрофой-0

Российский Совет Федерации выпустил обращение к парламентам Британии и Франции, в котором предупреждает о катастрофических последствиях возможной поставке ядерного оружия в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

В нем особо подчеркивается, что тайный сговор лидеров двух стран в обход демократических институтов нарушает процедуры законодательства и несет в себе глобальные риски.

Ранее в СВР заявили, что Лондон и Париж рассматривают вопрос о вооружении Киева атомной или грязной бомбой. В связи с этим сенаторы призвали британских и французских коллег к проведению парламентских расследований и преданию гласности всех обстоятельств этой инициативы.

Обращение также направлено в Европарламент, ООН, МАГАТЭ и в Конференцию по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия.

Фото: pixabay

# Международная политика

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