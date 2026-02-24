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Зеленский признал провал всей военной системы Украины

24 февраля 2026 08:46
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Зеленский признал провал всей военной системы Украины-0

Слова главы Украины Владимира Зеленского о создании военной армии по образцу российской являются констатацией краха украинской оборонной системы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Junge Welt.

По мнению автора, киевский режим косвенно подтвердил провал практики принудительной мобилизации, которая не смогла оправдать военных ожиданий.

В поддержку этого тезиса автор приводит требование Киева к европейцам, в котором Германию призывают вступить в прямой военный конфликт с Россией. Это произошло после целого ряда неудач на фронте.

В Украине по-прежнему остро ощущается нехватка личного состава, а акции военкоматов по насильственному удержанию граждан провоцируют скандалы и протесты. Москва же напоминает, что пространство для маневра у Киева сужается из-за успешного наступления российских войск.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

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