В Гомеле выявили схему нелегальной миграции. Организовал ее 30-летний выходец из Центральной Азии, проживающий в областном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемый – владелец фирмы пассажироперевозчика. Позже занялся пошивом одежды. Чтобы привлечь швей на фиктивное производство, оформлял заведомо подложные документы для иностранцев и предоставлял их в госучреждения.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

Фигурант обеспечил выдачу 20 мигрантам въездных виз в Беларусь. С каждого клиента брал вознаграждение в размере 300 долларов. Последние прибыли на территорию нашей страны и проживали в арендованных квартирах, но не работали. Их конечной целью был Евросоюз.

Организатор незаконной схемы миграции задержан. Возбуждено уголовное дело. Его клиенты привлечены к административной ответственности. Большинство из них самостоятельно покинули нашу страну или были депортированы.