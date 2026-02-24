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В Вилейке открылся «Пункт здоровья» от Белорусского Красного Креста

24 февраля 2026 07:47
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Посещения расписаны на два с половиной месяца вперед – в Вилейке открылся «Пункт здоровья» от Белорусского Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вилейке открылся «Пункт здоровья» от Белорусского Красного Креста-2

Посетители могут воспользоваться беговой дорожкой, «диском здоровья» и массажерами для ног, шеи и спины. Полный курс включает 10 процедур и проводится по предварительной записи. С момента открытия услугами воспользовались десятки местных жителей. 

В Вилейке открылся «Пункт здоровья» от Белорусского Красного Креста-4

Елена Шульц, жительница Вилейки:
Нам удобно, поэтому здесь очень душевные люди, и для общения, и для оздоровления очень приятно сюда приходить. 

В Вилейке открылся «Пункт здоровья» от Белорусского Красного Креста-6

Светлана Лях, председатель Вилейской районной организации Белорусского Красного Креста:
Услуги очень востребованы, у нас все проводится безвозмездно с учетом потребностей наших получателей услуг, поэтому как-то идут к нам люди, и мы, конечно, очень-очень рады. И, естественно, что отзывы только-только такие положительные, что имеет свое место.

Всего в Минской области работает 12 таких пунктов.

# Красный Крест

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