Посещения расписаны на два с половиной месяца вперед – в Вилейке открылся «Пункт здоровья» от Белорусского Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посещения расписаны на два с половиной месяца вперед – в Вилейке открылся «Пункт здоровья» от Белорусского Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посетители могут воспользоваться беговой дорожкой, «диском здоровья» и массажерами для ног, шеи и спины. Полный курс включает 10 процедур и проводится по предварительной записи. С момента открытия услугами воспользовались десятки местных жителей.
Елена Шульц, жительница Вилейки:
Нам удобно, поэтому здесь очень душевные люди, и для общения, и для оздоровления очень приятно сюда приходить.
Светлана Лях, председатель Вилейской районной организации Белорусского Красного Креста:
Услуги очень востребованы, у нас все проводится безвозмездно с учетом потребностей наших получателей услуг, поэтому как-то идут к нам люди, и мы, конечно, очень-очень рады. И, естественно, что отзывы только-только такие положительные, что имеет свое место.
Всего в Минской области работает 12 таких пунктов.