Посещения расписаны на два с половиной месяца вперед – в Вилейке открылся «Пункт здоровья» от Белорусского Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители могут воспользоваться беговой дорожкой, «диском здоровья» и массажерами для ног, шеи и спины. Полный курс включает 10 процедур и проводится по предварительной записи. С момента открытия услугами воспользовались десятки местных жителей.

Елена Шульц, жительница Вилейки:

Нам удобно, поэтому здесь очень душевные люди, и для общения, и для оздоровления очень приятно сюда приходить.