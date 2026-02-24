Бывший посол Великобритании в Москве Иан Прауд считает, что Европа не заинтересована в прекращении конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, мирное урегулирование усилит внутреннее напряжение в ЕС, так как Киев начнет активнее добиваться присоединения к союзу.

Дипломат также предостерег, что поспешное принятие Украины в ЕС может вызвать новую масштабную войну с Россией. Это связано с враждебной позицией Киева, который будет настаивать на проведении ЕС враждебной политики в отношении Москвы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа стремится заблокировать процесс дипломатического разрешения конфликта и подталкивает главу Украины Владимира Зеленского к дальнейшим боевым действиям. В феврале издание Politico сообщило, что ЕС разрабатывает план по частичному членству Украины до 2027 года в обход вето Венгрии.

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