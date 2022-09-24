Турчин в Столбцах: «Всего этого должно быть достаточно для комфортной жизни людей в районных центрах»

Новости Беларуси. В Столбцах чествуют тружеников села Минской области. Они собрали небывалый урожай зерновых – четверть всего объема, намолоченного в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Столбцах чествуют тружеников села Минской области. Они собрали небывалый урожай зерновых – четверть всего объема, намолоченного в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Герцев, корреспондент:
Столбцы продолжают отмечать главный сельхозпраздник страны. За нашими плечами – главная сцена праздника. Вице-премьер Заяц поздравляет тех, кто своим трудом доказал, что Беларусь может обеспечить продовольственную безопасность. Сегодня здесь собрались и механизаторы, и агрономы, и водители, и все те, кто трудился 24/7 летом. Столбы похорошели как никогда. Поистине город стал жемчужиной Минской области. Десятки миллионов белорусских рублей были затрачены на то, чтобы город привести в порядок. Год назад открыли новую школу, сегодня – кабинет компьютерной томографии в центральной районной больнице и кинотеатр «Беларусь», который уже готов принять своих первых зрителей. Как заметил губернатор Александр Турчин, «Дожинки» – это не только легендарный праздник, но и большое обновление. И на этом работа в Столбцах не заканчивается.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
За последнее время мы сделали именно для социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры Столбцов если не все, то очень многое. В прошлом году ввели новую школу, сегодня это объездная дорога, кинотеатр, зона отдыха, медицинские учреждения, компьютерный томограф. На мой взгляд, этого всего должно быть достаточно для комфортной жизни людей в районных центрах.
На ваших глазах продолжается награждение лучших из лучших работников сельхозорганизаций Минской области. Как уже стало известно, в лидерах – Дзержинский район Минской области. Надо отметить, что это рекордный урожай для центрального региона – более 2 миллионов тонн зерна (без учета кукурузы) намолотили в этом году. Это четверть республиканского каравая. Те люди, которые сегодня присутствуют здесь, не любители разговаривать на камеру, потому что они привыкли работать в поле и не жалеть себя.
Галина Давидович, заместитель председателя по сельскому хозяйству Борисовского райисполкома:
Это была самая слаженная уборочная кампания. Когда ссыпались тонны и мы знали, что идем к 100-тысячному рубежу, это было заметно и радовало. Урожайность, которую мы получили в этом году, 41 центнер с гектара, говорит сама за себя. Это рекорд Борисовского района. Практически 100-тысячный намолот, поэтому мы очень гордимся, что район по ступенькам идет вперед и вперед. Такой намолот, наверное, рекордный за всю историю нашего района.
Руслан Чыстый, полевод филиала «Агробокс»:
Если не будет сельского хозяйства, у нас не будет хлеба. Надо же хлеб выращивать, зерновые.
Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:
Не зря есть фраза «Хлеб всему голова». Кушают хлеб все: и дети, и взрослые, и артисты, и бабушки, и дедушки. Без хлеба никуда, без черного, без белого. Никуда.
Константин Герцев:
Поздравить лучших аграриев Минской области приехали артисты со всей Беларуси. Александр Солодуха готов еще раз исполнить здесь свою песню «За агронома», которую помогли представить на свет наши коллеги из итоговой программы «Неделя». Вокруг сцены собрался весь районный центр Минской области, потому что все ожидают большой гала-концерт с участием звезд белорусской эстрады, и, как стало известно, приехал Стас Пьеха.