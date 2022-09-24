Турчин в Столбцах: «Всего этого должно быть достаточно для комфортной жизни людей в районных центрах»

Новости Беларуси. В Столбцах чествуют тружеников села Минской области. Они собрали небывалый урожай зерновых – четверть всего объема, намолоченного в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Столбцы продолжают отмечать главный сельхозпраздник страны. За нашими плечами – главная сцена праздника. Вице-премьер Заяц поздравляет тех, кто своим трудом доказал, что Беларусь может обеспечить продовольственную безопасность. Сегодня здесь собрались и механизаторы, и агрономы, и водители, и все те, кто трудился 24/7 летом. Столбы похорошели как никогда. Поистине город стал жемчужиной Минской области. Десятки миллионов белорусских рублей были затрачены на то, чтобы город привести в порядок. Год назад открыли новую школу, сегодня – кабинет компьютерной томографии в центральной районной больнице и кинотеатр «Беларусь», который уже готов принять своих первых зрителей. Как заметил губернатор Александр Турчин, «Дожинки» – это не только легендарный праздник, но и большое обновление. И на этом работа в Столбцах не заканчивается.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

За последнее время мы сделали именно для социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры Столбцов если не все, то очень многое. В прошлом году ввели новую школу, сегодня это объездная дорога, кинотеатр, зона отдыха, медицинские учреждения, компьютерный томограф. На мой взгляд, этого всего должно быть достаточно для комфортной жизни людей в районных центрах.

На ваших глазах продолжается награждение лучших из лучших работников сельхозорганизаций Минской области. Как уже стало известно, в лидерах – Дзержинский район Минской области. Надо отметить, что это рекордный урожай для центрального региона – более 2 миллионов тонн зерна (без учета кукурузы) намолотили в этом году. Это четверть республиканского каравая. Те люди, которые сегодня присутствуют здесь, не любители разговаривать на камеру, потому что они привыкли работать в поле и не жалеть себя.

Галина Давидович, заместитель председателя по сельскому хозяйству Борисовского райисполкома:

Это была самая слаженная уборочная кампания. Когда ссыпались тонны и мы знали, что идем к 100-тысячному рубежу, это было заметно и радовало. Урожайность, которую мы получили в этом году, 41 центнер с гектара, говорит сама за себя. Это рекорд Борисовского района. Практически 100-тысячный намолот, поэтому мы очень гордимся, что район по ступенькам идет вперед и вперед. Такой намолот, наверное, рекордный за всю историю нашего района.

Руслан Чыстый, полевод филиала «Агробокс»:

Если не будет сельского хозяйства, у нас не будет хлеба. Надо же хлеб выращивать, зерновые.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

Не зря есть фраза «Хлеб всему голова». Кушают хлеб все: и дети, и взрослые, и артисты, и бабушки, и дедушки. Без хлеба никуда, без черного, без белого. Никуда.