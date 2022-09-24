Как воспитать настоящих патриотов? Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Ток-шоу «Большой город» 25 сентября сосредоточит внимание на Ленинском районе Минска. Эксперты в студии расскажут то, что важно знать не только местным жителям, но и всем, кто имеет столичную прописку, а также гостям города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ленинский район: его главные достопримечательности, места отдыха и люди.
Потеряли мы 15 рынков сбыта в первом квартале, приобрели 16.
Благодатная территория для создания экологических троп, живописных парков, где главный архитектор – природа.
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Лошица как огромные перспективы для многодетных семей.
Круглая цифра – 1 500.
Новая школа и поликлиника. Когда ждать?
В следующем году мы начинаем строительство в микрорайоне Лошица детской поликлиники.
И как вырастить настоящих патриотов, у которых в приоритете духовные ценности?
Эта работа действительно будет продолжена в таком хорошем тандеме: семья, школа, церковь, государство
Ленинский район Минска. Расскажем о достижениях и перспективах 25 сентября в 10:00.