Как воспитать настоящих патриотов? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Ток-шоу «Большой город» 25 сентября сосредоточит внимание на Ленинском районе Минска. Эксперты в студии расскажут то, что важно знать не только местным жителям, но и всем, кто имеет столичную прописку, а также гостям города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ленинский район: его главные достопримечательности, места отдыха и люди.