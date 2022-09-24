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Как воспитать настоящих патриотов? Анонс ток-шоу «Большой город»

24 сентября 2022 13:17
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Новости Беларуси. Ток-шоу «Большой город» 25 сентября сосредоточит внимание на Ленинском районе Минска. Эксперты в студии расскажут то, что важно знать не только местным жителям, но и всем, кто имеет столичную прописку, а также гостям города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ленинский район: его главные достопримечательности, места отдыха и люди.

Как воспитать настоящих патриотов? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Потеряли мы 15 рынков сбыта в первом квартале, приобрели 16.

Благодатная территория для создания экологических троп, живописных парков, где главный архитектор – природа.

Как воспитать настоящих патриотов? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Напрашивается к благоустройству сквер Вилковщина.

Лошица как огромные перспективы для многодетных семей.

Круглая цифра – 1 500.

Как воспитать настоящих патриотов? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Новая школа и поликлиника. Когда ждать?

В следующем году мы начинаем строительство в микрорайоне Лошица детской поликлиники.

И как вырастить настоящих патриотов, у которых в приоритете духовные ценности?

Как воспитать настоящих патриотов? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Эта работа действительно будет продолжена в таком хорошем тандеме: семья, школа, церковь, государство

Ленинский район Минска. Расскажем о достижениях и перспективах 25 сентября в 10:00.

# Социальная инфраструктура # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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