Предусмотрено лечение и взрослых пациентов. В детской поликлинике в Жодино заработала галокамера для спелеолечения

Новости Беларуси. В новом здании Жодинской детской поликлиники начала работу галокамера для спелеолечения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Терапия полностью имитирует условия природных соляных пещер. Этот микроклимат оказывает положительное воздействие на органы дыхания, нервную и сердечно-сосудистую системы. Такой метод лечения также рекомендуется при широком спектре бронхолегочных, кожных патологиях и заболеваниях сосудов. Процедура назначается детям от 3 лет. Оздоровление длится 16 минут и обязательно проходит под наблюдением врача. Предусмотрена специальная одежда. Есть четыре режима концентрации соли в зависимости от тяжести заболевания.

Нелла Домалевская, заведующая отделением медицинской реабилитации Жодинской центральной городской больницы:

Метод спелеотерапии основан на методе использования сухого высокодисперсного аэрозоля хлорида натрия. Кроме местного положительного воздействия на слизистую при заболевании бронхолегочной системы, он оказывает очень благоприятное воздействие на весь организм. Этот фактор очень позитивен, он оказывает большое психологическое воздействие на организм человека, детки находятся в положении лежа, полулежа, сидя, они расслаблены, и может быть сопровождение аудиозаписи.