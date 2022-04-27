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Предусмотрено лечение и взрослых пациентов. В детской поликлинике в Жодино заработала галокамера для спелеолечения

27 апреля 2022 15:38
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Новости Беларуси. В новом здании Жодинской детской поликлиники начала работу галокамера для спелеолечения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Предусмотрено лечение и взрослых пациентов. В детской поликлинике в Жодино заработала галокамера для спелеолечения-1

Терапия полностью имитирует условия природных соляных пещер. Этот микроклимат оказывает положительное воздействие на органы дыхания, нервную и сердечно-сосудистую системы. Такой метод лечения также рекомендуется при широком спектре бронхолегочных, кожных патологиях и заболеваниях сосудов. Процедура назначается детям от 3 лет. Оздоровление длится 16 минут и обязательно проходит под наблюдением врача. Предусмотрена специальная одежда. Есть четыре режима концентрации соли в зависимости от тяжести заболевания.  

Предусмотрено лечение и взрослых пациентов. В детской поликлинике в Жодино заработала галокамера для спелеолечения-4

Нелла Домалевская, заведующая отделением медицинской реабилитации Жодинской центральной городской больницы:  
Метод спелеотерапии основан на методе использования сухого высокодисперсного аэрозоля хлорида натрия. Кроме местного положительного воздействия на слизистую при заболевании бронхолегочной системы, он оказывает очень благоприятное воздействие на весь организм. Этот фактор очень позитивен, он оказывает большое психологическое воздействие на организм человека, детки находятся в положении лежа, полулежа, сидя, они расслаблены, и может быть сопровождение аудиозаписи.  

Предусмотрено лечение и взрослых пациентов. В детской поликлинике в Жодино заработала галокамера для спелеолечения-7

Физиотерапия проводится по назначению врача. Предусмотрено и профилактическое лечение для взрослых пациентов.  

# Здоровье # общество # Нелла Домалевская # Фотофакт

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