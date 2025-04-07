Турчин: Союзное государство – один из самых образцовых примеров экономической интеграции в мире
Модель Союзного государства – один из самых образцовых примеров экономической интеграции не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Об этом на встрече со своим российским коллегой заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава правительства находится в Москве с официальным визитом.
Во время общения в присутствии делегаций Александр Турчин подчеркнул особый характер отношений и долгосрочность белорусско-российского стратегического партнерства. Об этом говорит и то, что свой первый визит в должности премьера Александр Турчин совершает в Москву.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Характерной особенностью отношений, которые сложились между нашими странами и народами, является то, что свои первые визиты после выборов либо после назначения руководство Республики Беларусь традиционно осуществляет именно в Российскую Федерацию. Это наглядно свидетельствует о приоритетности и долгосрочности белорусско-российского стратегического партнерства. Прошлый год для Беларуси и России ознаменован важными вехами для двусторонних отношений – 25-летием подписания Договора о создании Союзного государства и 30-летием Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Беларусью и Россией.
К этим юбилейным датам мы подошли с ощутимыми результатами, что еще раз подтверждает правильность выбранной главами государств модели Союзного государства, которая на сегодняшний день является одним из самых образцовых примеров экономической интеграции не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. В связи с этим нацелены на четкое выполнение основных направлений реализации союзного договора на 2024-2026 годы. Эти документы – наш ориентир, дорожная карта для дальнейшего построения Союзного государства. Россия для Беларуси основной торговый партнер, прошлый год был рекордным по товарообороту.
Напомним, в марте состоялись переговоры лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина. Достигнуты стратегические договоренности о наращивании двустороннего взаимодействия в Союзном государстве. Задача правительств – обеспечить четкое и оперативное исполнение решений. Беларусь и Россия вместе укрепляют технологический и промышленный суверенитет.
Михаил Мишустин, председатель правительства России:
Приоритетное внимание уделяется укреплению двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Несмотря на усиление незаконных санкций в отношении России и Беларуси, мы, защищая нашу торговлю, инвестиции взаимные, в том числе от негативной внешней конъюнктуры, практически полностью, более чем на 95 %, перевели финансовые расчеты в национальные валюты. Ускоряем также реализацию совместных кооперационных проектов в области промышленности. Вместе создаем конкурентоспособные продукты, в первую очередь с добавленной высокой стоимостью, и укрепляем технологические промышленные суверенитеты нашего Союзного государства. Прорабатываются и новые инициативы в высокотехнологичных областях.
Традиционно стороны развивают и гуманитарное сотрудничество. Это, в том числе, совместные программы в области образования и культуры. В 2025 году в Москве пройдет международный музыкальный конкурс «Интервидение». Беларусь пригласили принять участие. Особое внимание в Союзном государстве уделяют сохранению истории о Великой Отечественной войне. День Великой Победы – священный праздник для наших народов. Белорусы и россияне бережно хранят память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла. Сегодня в Александровском саду Кремля правительственная делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата и цветы у памятных знаков «Минск» и «Брестская крепость-герой».