Турчин: Союзное государство – один из самых образцовых примеров экономической интеграции в мире

Модель Союзного государства – один из самых образцовых примеров экономической интеграции не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Об этом на встрече со своим российским коллегой заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава правительства находится в Москве с официальным визитом.

Во время общения в присутствии делегаций Александр Турчин подчеркнул особый характер отношений и долгосрочность белорусско-российского стратегического партнерства. Об этом говорит и то, что свой первый визит в должности премьера Александр Турчин совершает в Москву.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Характерной особенностью отношений, которые сложились между нашими странами и народами, является то, что свои первые визиты после выборов либо после назначения руководство Республики Беларусь традиционно осуществляет именно в Российскую Федерацию. Это наглядно свидетельствует о приоритетности и долгосрочности белорусско-российского стратегического партнерства. Прошлый год для Беларуси и России ознаменован важными вехами для двусторонних отношений – 25-летием подписания Договора о создании Союзного государства и 30-летием Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Беларусью и Россией.

К этим юбилейным датам мы подошли с ощутимыми результатами, что еще раз подтверждает правильность выбранной главами государств модели Союзного государства, которая на сегодняшний день является одним из самых образцовых примеров экономической интеграции не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. В связи с этим нацелены на четкое выполнение основных направлений реализации союзного договора на 2024-2026 годы. Эти документы – наш ориентир, дорожная карта для дальнейшего построения Союзного государства. Россия для Беларуси основной торговый партнер, прошлый год был рекордным по товарообороту.