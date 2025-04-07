Прямой эфир

Торжественные богослужения в честь Благовещения прошли во всех православных храмах страны

07 апреля 2025 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Православные верующие празднуют сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы один из 12 главных православных праздников после Пасхи. Считается, что именно в этот день на Деву Марию сошел Дух Святой, и она зачала богомладенца Иисуса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Торжественные богослужения в честь Благовещения прошли во всех православных храмах страны-2

Иерей Макарий Ковалев, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:
В этот день мы, в первую очередь, верующие христиане, по мере возможностей стараемся быть в храме, но при этом, безусловно, в продолжение праздника мы стараемся делать добрые дела, навещать наших близких и, сопереживая этот праздник, радоваться, что началось дело нашего спасения.

Торжественные богослужения в честь Благовещения прошли во всех православных храмах страны-4

Священнослужители рекомендуют в этот день меньше времени отводить бытовым вопросам и постараться отдалиться от повседневных забот, чтобы хотя бы на время задуматься об истинном смысле жизни.

# Православные в Беларуси # Религия

Другие новости рубрики

Все новости
«Мне было очень приятно стать частью этого концерта» – Анна Трубецкая о выступлении с Ларисой Долиной
07 апреля 2025 10:55

«Мне было очень приятно стать частью этого концерта» – Анна Трубецкая о выступлении с Ларисой Долиной

Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан в Палате представителей
07 апреля 2025 10:54

Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан в Палате представителей

Могилёвская область больше других пострадала от непогоды в Беларуси
07 апреля 2025 10:40

Могилёвская область больше других пострадала от непогоды в Беларуси