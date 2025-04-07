Торжественные богослужения в честь Благовещения прошли во всех православных храмах страны

Православные верующие празднуют сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы один из 12 главных православных праздников после Пасхи. Считается, что именно в этот день на Деву Марию сошел Дух Святой, и она зачала богомладенца Иисуса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Православные верующие 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Иерей Макарий Ковалев, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

В этот день мы, в первую очередь, верующие христиане, по мере возможностей стараемся быть в храме, но при этом, безусловно, в продолжение праздника мы стараемся делать добрые дела, навещать наших близких и, сопереживая этот праздник, радоваться, что началось дело нашего спасения.