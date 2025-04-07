Были участники даже из Китая – подводим итоги конкурса хореографического искусства «Время танцевать»

Александр Сидоренко, директор Республиканского культурно-просветительного центра:

На сцене выступают конкурсанты в более чем 80 конкурсных номерах. Это более 1 000 человек выйдет на сцену в конкурсный день, это представители всех регионов республики, от маленьких населенных пунктов, агрогородков, районных центров, крупных городов, областных центров. Конкурс проходил в течение года, целая череда занятий, мастер-классов, семинаров, которые мы проводим для участников конкурса. Потом проходил длительный отборочный тур, мы отсматривали все поданные заявки, видеоматериалы, отслушивали музыкальные материалы, выходили на связь с потенциальными участниками.



Участники были разделены на три конкурсных группы и шесть возрастных категорий, что позволило каждому танцору проявить себя и продемонстрировать навыки на сцене, соответствуя своим возможностям и возрасту. С каждым годом уровень подготовки танцоров значительно возрастает, что делает задачу жюри более сложной.

Подробности в видео.