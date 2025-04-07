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Были участники даже из Китая – подводим итоги конкурса хореографического искусства «Время танцевать»

07 апреля 2025 12:47
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Концертном зале «Минск» состоялся финал IV Открытого республиканского конкурса хореографического искусства «Время танцевать». Это событие уже стало знаковым для всех поклонников танцев, ведь конкурс не только привлекает талантливых исполнителей, но и формирует новую культуру хореографии в нашей стране.

Были участники даже из Китая – подводим итоги конкурса хореографического искусства «Время танцевать»-2

Александр Сидоренко, директор Республиканского культурно-просветительного центра:
На сцене выступают конкурсанты в более чем 80 конкурсных номерах. Это более 1 000 человек выйдет на сцену в конкурсный день, это представители всех регионов республики, от маленьких населенных пунктов, агрогородков, районных центров, крупных городов, областных центров. Конкурс проходил в течение года, целая череда занятий, мастер-классов, семинаров, которые мы проводим для участников конкурса. Потом проходил длительный отборочный тур, мы отсматривали все поданные заявки, видеоматериалы, отслушивали музыкальные материалы, выходили на связь с потенциальными участниками.

Участники были разделены на три конкурсных группы и шесть возрастных категорий, что позволило каждому танцору проявить себя и продемонстрировать навыки на сцене, соответствуя своим возможностям и возрасту. С каждым годом уровень подготовки танцоров значительно возрастает, что делает задачу жюри более сложной.

Подробности в видео

# Конкурс

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