Турчин представил коллективу Минфина нового руководителя

Обеспечить стабильность финансовой системы Беларуси. Новый руководитель представлен коллективу Минфина. Напомним, 22 января Президент назначил министром финансов Владислава Татариновича, который до этого занимал пост заместителя председателя Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России и министра финансов.
В Министерстве он человек неновый: здесь проработал более 30 лет, из них 15 – в должности заместителя главы ведомства. Таким образом, как подчеркнул глава правительства, представлявший министра, будет обеспечена преемственность решений и проводимая ведомством политика.
Занимавший до этого пост министра финансов Юрий Селиверстов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России с полномочиями вице-премьера. Он также будет представлять интересы нашей страны в интеграционных объединениях, неся персональную ответственность за продвижение национальных интересов в Союзном государстве и отношениях с Россией.
Сегодня, 23 января, общаясь с журналистами Юрий Селиверстов подчеркнул, что, несмотря на вызовы, которые появляются на российском рынке, необходимо сохранить и нарастить наши экспортные позиции.
Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Теперь в рамках этого сужения спроса как раз повышается и конкуренция за то, чью технику будут приобретать, чьи товары будут приобретать, в широком смысле слова. И, конечно, здесь нам надо не ударить в грязь лицом. Надо, чтобы и товары поставлялись вовремя, и товары были качественные, и финансовые условия, которые мы можем предложить, потому что мы зачастую работали в «тепличном» режиме, что вот 100 % предоплата, а потом пошлем через полгода. Сейчас это неприемлемо.
Важной задачей для нашей страны становится оперативное приспособление к новым условиям. Для этого в правительстве выработан ряд решений, в частности по финансовой поддержке, изменению схемы поставок в лизинг.