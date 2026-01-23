Турчин представил коллективу Минфина нового руководителя

В Министерстве он человек неновый: здесь проработал более 30 лет, из них 15 – в должности заместителя главы ведомства. Таким образом, как подчеркнул глава правительства, представлявший министра, будет обеспечена преемственность решений и проводимая ведомством политика.

Сегодня, 23 января, общаясь с журналистами Юрий Селиверстов подчеркнул, что, несмотря на вызовы, которые появляются на российском рынке, необходимо сохранить и нарастить наши экспортные позиции.

Занимавший до этого пост министра финансов Юрий Селиверстов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России с полномочиями вице-премьера. Он также будет представлять интересы нашей страны в интеграционных объединениях, неся персональную ответственность за продвижение национальных интересов в Союзном государстве и отношениях с Россией.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Теперь в рамках этого сужения спроса как раз повышается и конкуренция за то, чью технику будут приобретать, чьи товары будут приобретать, в широком смысле слова. И, конечно, здесь нам надо не ударить в грязь лицом. Надо, чтобы и товары поставлялись вовремя, и товары были качественные, и финансовые условия, которые мы можем предложить, потому что мы зачастую работали в «тепличном» режиме, что вот 100 % предоплата, а потом пошлем через полгода. Сейчас это неприемлемо.

Важной задачей для нашей страны становится оперативное приспособление к новым условиям. Для этого в правительстве выработан ряд решений, в частности по финансовой поддержке, изменению схемы поставок в лизинг.