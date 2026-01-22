Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России и министра финансов

Сегодня, 22 января, в графике главы государства – кадровые назначения. Александр Лукашенко принял решение по одной из ключевых вакансий: Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России назначен Юрий Селиверстов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее он на протяжении 5,5 лет возглавлял Министерство финансов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наверное, большим секретом не является то, что мы остановились, Юрий Михайлович, на вашей кандидатуре. Я абсолютно не имею претензий к вашей работе. Понимаю, что вы такой человек – спокойный, но жесткий, напористый, непоседа в хорошем смысле. Готовы метаться по стране и соседним, другим странам. Я подумал, а почему бы в России не работать такому человеку, где нужно бывать в регионах России, работать, сотрудничать с российскими регионами, держать на контроле основные направления нашей деятельности в Российской Федерации, прежде всего в торговле с Россией.

Вы абсолютно посвящены в эти проблемы, знаете основные проблемы, которые у нас есть в белорусско-российских отношениях. Пришел к выводу, что из всех кандидатур, которые предлагали, с учетом того, что я сказал, этих критериев, наверное, вы подойдете к тому, чтобы работать в России. Что касается Владислава Викентьевича, он «денежный человек». Он хорошо знает финансовую работу. И я так чувствую, что все-таки в парламенте несколько ему тесновато. Это, может быть, даже не его место и не его дело. И подумал о том, что попробуем его на конкретной, но известной ему работе. Он же выходец полностью из этих денег – в Министерстве финансов работал.

Напомним, должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России стала вакантной всего неделю назад. Александр Рогожник, занимавший этот пост с середины 2024 года, перешел на новый этап государственной службы. Президент назначил его председателем Витебского облисполкома.