В Албании полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Американцы опустошают полки магазинов в ожидании «зимнего шторма»

В соцсетях множатся кадры пустующих отделов, где еще вчера лежали горы продуктов. Комментаторы под такими видео иронизируют над теми, кто разметает с полок свежие овощи, молоко и мясо, мол, все это испортится через пару дней.