В Албании полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Массовые беспорядки вспыхнули на антиправительственном протесте в столице Албании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.
Массовые беспорядки вспыхнули на антиправительственном протесте в столице Албании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.
Несколько сотен человек накануне попытались штурмовать здание правительства. Силовиков, которые начали жестко усмирять толпу, забросали камнями и коктейлями Молотова. Около 30 протестующих задержаны. Протесты возглавил бывший премьер-министр страны. Будучи лидером оппозиции он обвинил действующего главу правительства в коррупции и призвал граждан требовать отставки кабмина.