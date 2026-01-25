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В Албании полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

25 января 2026 13:50
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Массовые беспорядки вспыхнули на антиправительственном протесте в столице Албании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

В Албании полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов-2

Несколько сотен человек накануне попытались штурмовать здание правительства. Силовиков, которые начали жестко усмирять толпу, забросали камнями и коктейлями Молотова. Около 30 протестующих задержаны. Протесты возглавил бывший премьер-министр страны. Будучи лидером оппозиции он обвинил действующего главу правительства в коррупции и призвал граждан требовать отставки кабмина.

# Международная политика # Протесты

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