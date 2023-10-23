Онколог о том, как избежать рака груди: «Упущенное время – вот что недопустимо»

Розовый октябрь. Именно в этот цвет окрашивается второй осенний месяц. Мы сейчас совсем не про романтику. Каждый год в октябре в разных странах мира проводится месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы. Считается, что с этим заболеванием в течение жизни встречается каждая восьмая женщина. Но есть хорошая новость. Это лечится при раннем выявлении. Сейчас о важности профилактики, грамотной диагностики и варианта терапии поговорим с нашей гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Наталья Козловская, старший научный сотрудник высшей квалификационной категории РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова. Почему появляется онкология молочной железы? Юрий Царев, ведущий:

Почему появляется онкология молочной железы? Есть ли какие-то вещи, которые провоцируют это заболевание?

Наталья Козловская, старший научный сотрудник высшей квалификационной категории РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

Да, безусловно. Но говорить о какой-то одной причине возникновения рака молочной железы не совсем корректно. Будем говорить о том, что это полиэтиологическое заболевание, есть какие-то, скажем так, причины, которые приводят к нему, есть какие-то факторы, которые его провоцируют. Мне бы хотелось сегодня акцентировать внимание на наследственном раке молочной железы, заострить вопрос именно на этой теме. Потому что порядка 5-10 % всей популяции пациентов, страдающих раком молочной железы, это как раз генетическая предрасположенность. То есть какая-то мутация в определенном гене, которая в определенном возрасте, к сожалению, реализуется в серьезное заболевание. Пик заболеваемости – это женщины в менопаузе, старше 50 лет, 50-70 лет. Есть определенная четкая популяция молодых женщин с именно генетической мутацией определенного гена, на что стоит обращать внимание. Как правило, это несколько поколений родственниц, болеющих раком молочной железы. Это как раз такие группы, где болеют отцы и деды. У мужчин рак грудной железы. Но, как правило, эти семьи знают о себе, о своей истории, хотя, конечно, бывает и случайная находка. Есть эта популяция девочек, с мутацией в двух генах. И когда мы выявляем популяционно эти риски, мы, конечно, будем предлагать профилактическое лечение. То есть то, что доказательно снизит риск развития рака молочной железы. К сожалению, не уберет его полностью, но на 90 % риск может быть снижен. И исходя из этого, я хочу сказать о том, что в нашем центре открыт кабинет медико-генетического тестирования, что очень важно. И каждая такая пациентка – это отдельный случай, с каждой мы отдельно работаем для того, чтобы действительно грамотно профилактировать возникновение этого заболевания. Юрий Царев:

То есть берутся какие-то анализы на маркеры? Наталья Козловская:

Безусловно, да. Не маркеры, именно на мутации, генетические мутации.

В чем опасность именно этой опухоли? Юлия Самусенко, ведущая:

В чем опасности именно этой опухоли? Наталья Козловская:

Она манифестирует раньше, чем в общей популяции. Если мы говорим о генетике, то есть это женщина, которая заболевает раньше. Давящее чувство в этой ситуации – это страх. То есть очень многие моменты можно было бы предвосхитить. И если бы не было этого панического страха, общей неграмотности о том, что рак – это смертельно, страх, что молочные железы отрежут, как я буду жить. То есть раннее обращение и грамотное лечение, оно может уберечь, действительно, от серьезных последствий. Как часто женщины должны проходить обследования? Александра Каштанова, ведущая:

Как часто женщины должны проходить обследования? Потому что многие пропускают все это либо боятся, либо ссылаются на нехватку свободного времени. Наталья Козловская:

Старше 50 лет – это маммография раз в два года, для более молодых женщин – УЗИ. Мы говорим о скрининге, то есть мы говорим, условно, о здоровых людях, которые не имеют проявления заболевания. То есть мы должны в этой группе поймать заболевания на стадии, которые будут оптимально лечиться. И тогда, от 90 до 100 % пациентов мы получим излечимость. Юрий Царев:

Процент казуистики какой? То есть искали одно и нашли совершенно другое.

Наталья Козловская:

Есть, это называется «параллельные осмотры». Я имела беседу с дамой, которая госпитализирована изначально с травматологической проблемой, перелом позвоночника. Он, к сожалению, метастатический. Женщина, говорит, я так старалась, я так лечилась, я делала гимнастику, то есть все, что можно сделать на тему ухудшить ситуацию, было сделано. Это человек с высшим образованием, который читает, который живет в определенном информационном поле, но и мысли не допустил, что это, возможно, какое-то другое заболевание, которое так проявится. Юрий Царев:

Вы упомянули мужской рак. Есть два момента. Первое, у мужчины молочные железы – такой рудимент. Второе – считается, мужчины этим заболеванием не болеют. И, наверное, третьей является гинекомастия, воспаление молочной железы и увлечения в размерах, звонком, что, возможно, это превратится в онкологическое заболевание. Наталья Козловская:

К сожалению, болеют. Не так часто, но болеют. Один мужчина из тысячи, из полутора тысяч имеет риск заболеть. Как правило, это тоже сопряжено с генетическими мутациями. Опять же, как правило, это не случайная находка. Гинекомастия, как правило, это манифестация. То есть, гинекомастия – это отражение чего-то в организме. Случается от чего-то. То есть курильщики, другое онкологическое заболевание, которое появляется. Такой прямой зависимости нет. Но, к сожалению, да, генетически обусловленный рак грудной железы у мужчин имеет место быть. И как правило, он течет более злокачественно, чем женский. Появляются ли новые методы лечения? Юлия Самусенко:

Что-то новое в лечении рака молочной железы появляется?

Наталья Козловская:

Появляется. И за то время, что я в онкологии, кажется, это небольшой промежуток времени, появилось столько всего. Это, правда, революционно. И каждый день появляется что-то новое. Юрий Царев:

У женщин пожилого возраста, говорят, что опухоль может развиваться крайне медленного. 70 и старше лет, говорят, что даже не нужно оперироваться, оно, возможно, и до конца жизни не навредит. Наталья Козловская:

Возможно. Но мы не читаем книгу судьбы, во-первых. Во-вторых, действительно, уповать на то, что я сейчас говорю для дочерей, для внучек, что если у бабушки возникла опухоль в груди, она пожилая, к сожалению, это не гарантия того, что не будет проблем. Нет гарантии. Обязательно при возникновении любого уплотнения в груди у женщины любого возраста, она должна быть обследована, диагноз должен быть исключен. А в случае, скажем так, временного невезения, мы должны сделать все, чтобы женщина вышла из этой ситуации здоровой, с нормальной схемой тела. Это тоже очень важно. Вот этот миф о потере молочной железы, груди, то есть нашей женственности, сексуальности, это действительно миф. Наша команда нашего учреждения, мы, онкологи, половина из нас переподготовлены по пластической хирургии, то есть вторая половина будет переподготовлена в самое ближайшее время. Рак груди лечится проще других опухолей? Юрий Царев:

Рак груди лечится проще других опухолей?