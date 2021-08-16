Артюх о митинге 16 августа 2020-го: очень важен был именно для регионов, потому что в Минске всё на виду

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».
Юлия Артюх, политический обозреватель, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:
Очень важен был этот митинг именно для регионов. Потому что мы здесь, в Минске, у нас все на виду. Захотели – сходили на митинг БЧБ, посмотрели, как там обстановка, можно в парламент сходить, узнать, с депутатами поговорить. А люди в регионах были в вакууме информационном, и в принципе они боялись выходить, высказывать свою позицию, они боялись, что подумает сосед, они не знали, как голосовал сосед. Поэтому этот митинг просто нам друг друга показал.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
В регионах обстановка была даже где-то спокойнее. Как раз Минск был раскачан, я помню реакции из Могилева.
Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «МИР» в Беларуси:
Это больше было нужно Минску, потому что в Минске были люди, которые не понимали: когда выходит это количество народа – может, их и правда большинство?
Вадим Гигин:
И смотрите, как глава государства митинг классно начал – с переклички регионов, высказывая благодарность. 15-го мне довелось побывать на Макаенка, когда здание оказалось в осаде этих людей. Я наблюдал, как они кричали. Это не просто какой-то вакуум, это было давление, были уже прямые угрозы, была попытка парализовать всю систему информирования страны. И это было очень активное давление, давление организованное. Мы это все видели.
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