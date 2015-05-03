Троица ведущих «Top Gear» во главе с Джереми Кларксоном снова работает вместе
Новости Великобритании. Для поклонников «Top Gear», которые все еще не смирились с увольнением Джереми Кларксона из шоу, его воссоединение с бывшими коллегами Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем словно бальзам на душу.
В четверг 30 апреля в городе Питерсфилд, графство Хэмпшир,
Кларксон, Хаммонд и Мэй собрались для работы над совместным проектом под названием «Clarkson, Hammond & May Live».
Фото. Джеймс Мэй, Ричард Хаммонд и Джереми Кларксон на съемках шоу «Clarkson, Hammond & May Live»
Эта программа станет усовершенствованной версией шоу «Top Gear Live».
Несмотря на недавние события, закончившиеся увольнением Кларксона, трое ведущих были в весьма хорошем расположении духа. Больше всех светился счастьем, конечно, Джереми. Он весело болтал с Мэем, Хаммондом и съемочной группой и, кажется, вовсе не переживает из-за своего увольнения.
Фото. Джереми Кларксон
Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй поддерживали Кларксона с самого начала и открыто заявляли, что не стали бы продолжать работать в «Top Gear» без Джереми. Джеймс Мэй также полностью отверг предложение найти Кларксону замену.
Джеймс Мэй:
Идея о том, чтобы найти замену Джереми и продолжить работу, обречена на провал. Это не сработало бы. Должны быть именно мы втроем. Нельзя просто поставить кого-то на место Джереми и надеяться, что это прокатит. Я не думаю, что они настолько глупы, чтобы действительно попробовать это. Однако это не означает, что я не вернусь в шоу. Может быть, мы все когда-нибудь сделаем это, а сейчас у нас просто перерыв.
Фото. Джеймс Мэй
Ричард Хаммонд:
Все знают, что произошло. Это показывали в новостях. Но ведь никто не может точно сказать, что будет дальше. Я не могу и не хочу больше распространяться на эту тему. Могу только сказать, что нас ждет нечто по-настоящему захватывающее.
Фото. Ричард Хаммонд
Би-би-си недавно сделала заявление о том, что шоу «Top Gear Live» продолжит выходить, несмотря на увольнение Кларксона, но с небольшими изменениями: «Чтобы не разочаровывать тысячи людей во всем мире, которые уже купили билеты, мы заключили соглашение с нашими партнерами «Brand Events» о том, что тур будет продолжаться. Однако программа не будет иметь никакого отношения к шоу «Top Gear». Мы полагаем, что это является наилучшим вариантов в сложившейся ситуации».
Фото. Джеймс Мэй, Ричард Хаммонд и Джереми Кларксон на съемках шоу «Clarkson, Hammond & May Live»
Роулэнд Фрэнч, креативный директор шоу «Top Gear Live»:
Эти трое упорно работали, чтобы выложиться на полную как никогда раньше. Конечно, я жду, чтобы ребята снова занялись тем, что получается у них лучше всего. Если Вы являетесь поклонником этой троицы, то это шоу пока что единственное, где можно увидеть их вместе.
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