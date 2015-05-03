Троица ведущих «Top Gear» во главе с Джереми Кларксоном снова работает вместе

Новости Великобритании. Для поклонников «Top Gear», которые все еще не смирились с увольнением Джереми Кларксона из шоу, его воссоединение с бывшими коллегами Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем словно бальзам на душу.

Несмотря на недавние события, закончившиеся увольнением Кларксона , трое ведущих были в весьма хорошем расположении духа. Больше всех светился счастьем, конечно, Джереми. Он весело болтал с Мэем, Хаммондом и съемочной группой и, кажется, вовсе не переживает из-за своего увольнения.

Фото. Джереми Кларксон

Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй поддерживали Кларксона с самого начала и открыто заявляли, что не стали бы продолжать работать в «Top Gear» без Джереми. Джеймс Мэй также полностью отверг предложение найти Кларксону замену.

Джеймс Мэй:

Идея о том, чтобы найти замену Джереми и продолжить работу, обречена на провал. Это не сработало бы. Должны быть именно мы втроем. Нельзя просто поставить кого-то на место Джереми и надеяться, что это прокатит. Я не думаю, что они настолько глупы, чтобы действительно попробовать это. Однако это не означает, что я не вернусь в шоу. Может быть, мы все когда-нибудь сделаем это, а сейчас у нас просто перерыв.