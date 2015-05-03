Спортивно-хореографическое шествие, парад войск, увеличенное количество КПП. Минск готовится к 9 Мая

Новости Беларуси. В Минске завершается подготовка к главному военно-политическому событию нынешней весны. В Параде в честь 9 Мая примет участие более 5 тысяч военнослужащих и около 250 единиц техники.

В связи с тренировками масштабного действа 3 мая с 10 вечера и до утра 4 мая в районе стелы «Минск – город-герой» будет ограничена парковка транспорта.

Кроме военного парада в честь 70-летия Великой Победы состоится и праздничное шествие.

Громко и четко штурман творческого процесса, именно так называют режиссера Николая Дудченко подопечные, руководит пока еще «сырым материалом». Студенты столичных вузов не скрывают воодушевленности: оттачивать слаженность движений они готовы сутками.

Мария Ильюшенко, участница спортивно-хореографического шествия:

Ответственность и гордость в том плане, что у нас есть возможность выразить слова благодарности именно в танце, в движении тем людям, которые 70 лет назад за нас воевали.

Николай Дудченко, режиссер-постановщик праздника, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Мы хотим акцентировать внимание на финальной части: поклонимся великим тем годам. И в финале попробуем сделать то, что задумали: появление государственного флага среди молодежи.

В первые дни мая более трех тысяч юношей и девушек, спортсменов, артистов (кстати, будут и жонглеры, и балерины, и воздушные гимнастки) доведут до совершенства все элементы праздничного шествия у стелы «Минск – город-герой». Оно, кстати, продлится всего 15 минут. А вот на парад военный – час праздника.

Уже не первый год парад войск будут открывать воспитанники Суворовского.

Многие Великую Отечественную называют войной моторов. Поэтому следом в параде – механизированная колонна.

Владимир Макаров, пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Механизированная колонна будет представлена техникой времен Великой Отечественной войны и послевоенного времени. В том числе уникальными моделями, которые, может быть, в единственных экземплярах сегодня сохранились, в мире даже. Как танк Т-38.

Затем в небе над столицей минчане и гости увидят самые известные аэросудна не только нашей страны.

Планируется, что в параде примет участие и российская авиационная техника: четыре Як-130 и бомбардировщики Су-34.

Завершится военный парад плац-концертом роты почетного караула из более сотни человек.

В праздник на страже нашей безопасности – медики, спасатели и милиционеры. Основное внимание – местам массовых гуляний.

Количество контрольно-пропускных пунктов в 2015 году увеличится до 136. По всему периметру установят и камеры хранения.

Дмитрий Курьян, заместитель начальника управления охраны правопорядка МВД Республики Беларусь:

Предусмотрено еще дополнительное оборудование контрольно-пропускных пунктов для отдельной категории граждан. Это ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, беременных женщин и родителей с малолетними детьми. Не будут допускаться граждане, которые будут иметь при себе велосипеды, домашних животных, крупногабаритные вещи.

Все, чтобы праздник удался. А он в 2015 году обещает быть масштабным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

70 концертных площадок в 70-тилетие Великой Победы только в столице.