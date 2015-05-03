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Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов: истории соцучреждения и его жителей

03 мая 2015 15:59
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Новости Беларуси. 70 мирных лет. Беларусь накануне Дня Победы. В эти дни самые теплые слова мы адресуем ветеранам и, конечно, желаем им крепкого здоровья. В этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ мы расскажем о Николаевщинском доме-интернате, где заботятся о достойной старости ветеранов.

Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов – один из лучших в стране. 35 лет назад в живописном сосновом бору были построены несколько корпусов для проживания заслуженных людей. Руководством социального учреждения созданы комфортные условия для проживающих. Десятки ветеранов здесь чувствуют себя как дома.

Валентина Атрушкевич, директор Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов Столбцовского района:
Это повседневная кропотливая работа, которая в результате должна сработать на качество услуг для ветеранов войны, труда и инвалидов. В настоящее время работаем по инновационному проекту «Источник жизни», который направлен на повышение качества услуг проживающим. Естественно, проживающим важно находиться в хороших, комфортных условиях. 

# общество # Пенсионеры

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