Светлана Шилова: Женщина может все, если она этого хочет

Президент то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что до конца парламентского срока каждая женщина-депутат должна родить как минимум троих. Депутат Светлана Шилова эту задачу уже выполнила. Светлана Дмитриевна, так как же остальные ваши коллеги?

Светлана Шилова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я хочу сказать, что я воспитала троих детей, но среди нас есть женщины, которые тоже имеют троих и более детей.

Многодетные мамы.

Светлана Шилова:

Да. Но есть и молодые депутаты, которые еще должны выполнить свою определенную репродуктивную функцию. У них все еще впереди.

То есть даже такую карьеру можно совмещать.

Светлана Шилова:

Естественно. С ролью мамы. Это желание женщины. Женщина может все, если она этого хочет.