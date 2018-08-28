Три случая кори были зарегистрированы в Дзержинском районе

Новости Беларуси. Три случая кори зарегистрировали в Дзержинском районе.

Как сообщает районная газета «Узвышша» со ссылкой на заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения УЗ «Дзержинская ЦРБ» Игорь Шамаля, еще два человека с подозрением на корь находятся под наблюдением медиков. Они ждут результатов анализов.

Игорь Шамаль, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения УЗ «Дзержинская ЦРБ»:

Случаи кори у нас фиксируются ежегодно, как правило, как раз в августе-сентябре. Как правило, это связано с возвращением на родину «отпускников», побывавших за границей в странах с неблагополучной обстановкой по этому заболеванию. Вместе с тем корь хорошо поддается лечению, которое проходит без последствий.

Однако врач отметил, что лучшим способом себя обезопасить является вакцинация. В этом году во многих странах Европы была зафиксирована вспышка кори – более 80 процентов заболевших не были привиты.

Игорь Шамаль, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения УЗ «Дзержинская ЦРБ»:

Основной причиной низких охватов профилактическими прививками против кори в отдельных странах Европы послужил рост числа отказов от вакцинации, начавшийся с 2010 г.