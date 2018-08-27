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«Эта поддержка очень большая». В Минске провели праздники для будущих первоклассников из неполных и многодетных семей

27 августа 2018 19:55
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Новости Беларуси. Скоро в школу! Столичные профсоюзы и Госавтоинспекция поздравили ребят с приближением первого школьного дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Благотворительное мероприятие подготовили для детей из неполных и многодетных семей.

«Эта поддержка очень большая». В Минске провели праздники для будущих первоклассников из неполных и многодетных семей-1

Первоклашек ожидали приятные сюрпризы: студенты колледжа легкой промышленности и бытового обслуживания населения подстригли маленьких модников и сделали им праздничные прически. Для детей и родителей подготовили фотозону, чтобы начало школьной жизни запомнилось яркими впечатлениями.

«Эта поддержка очень большая». В Минске провели праздники для будущих первоклассников из неполных и многодетных семей-4

Для участников встречи также подготовили праздничный концерт и сладкий стол. Каждый будущий ученик получил в подарок школьные принадлежности, фликеры и полезные книги по правилам безопасности на дорогах. А родители первоклашек – материальную помощь на подготовку детей к новому учебному году.

«Эта поддержка очень большая». В Минске провели праздники для будущих первоклассников из неполных и многодетных семей-7

«Эта поддержка очень большая». В Минске провели праздники для будущих первоклассников из неполных и многодетных семей-9

И еще две сотни ребят Минска 27 августа также получили свои первые рюкзаки и подарки к школе. В кинотеатре «Пионер» для них устроили настоящий праздник. Музыкальная программа, а после – совместный просмотр мультфильма. Но самое главное, каждому будущему школьнику вручили не только рюкзак с канцтоварами, но и одежду.

«Эта поддержка очень большая». В Минске провели праздники для будущих первоклассников из неполных и многодетных семей-12

Неравнодушные жители столицы в течение двух месяцев помогали собрать в школу учеников из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов. В универмагах Минска каждый мог оставить школьные принадлежности для нуждающихся детей. Благодаря совместным усилиям удалось собрать более 150 килограммов канцелярских принадлежностей.

«Эта поддержка очень большая». В Минске провели праздники для будущих первоклассников из неполных и многодетных семей-15

«Эта поддержка очень большая». В Минске провели праздники для будущих первоклассников из неполных и многодетных семей-17

# Подготовка к школе # общество # Фотофакт

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