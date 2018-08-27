«Эта поддержка очень большая». В Минске провели праздники для будущих первоклассников из неполных и многодетных семей

Новости Беларуси. Скоро в школу! Столичные профсоюзы и Госавтоинспекция поздравили ребят с приближением первого школьного дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Благотворительное мероприятие подготовили для детей из неполных и многодетных семей.

Первоклашек ожидали приятные сюрпризы: студенты колледжа легкой промышленности и бытового обслуживания населения подстригли маленьких модников и сделали им праздничные прически. Для детей и родителей подготовили фотозону, чтобы начало школьной жизни запомнилось яркими впечатлениями.

Для участников встречи также подготовили праздничный концерт и сладкий стол. Каждый будущий ученик получил в подарок школьные принадлежности, фликеры и полезные книги по правилам безопасности на дорогах. А родители первоклашек – материальную помощь на подготовку детей к новому учебному году.

И еще две сотни ребят Минска 27 августа также получили свои первые рюкзаки и подарки к школе. В кинотеатре «Пионер» для них устроили настоящий праздник. Музыкальная программа, а после – совместный просмотр мультфильма. Но самое главное, каждому будущему школьнику вручили не только рюкзак с канцтоварами, но и одежду.