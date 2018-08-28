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Быть вместе с первых минут. В Беларуси разрешили посещать роженицу и ребёнка в послеродовой палате

28 августа 2018 07:24
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Новости Беларуси. На это дал официальное разрешение Минздрав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь отцы находятся на передовой материнства.

Быть вместе с первых минут. В Беларуси разрешили посещать роженицу и ребёнка в послеродовой палате-1

Быть вместе с первых минут. В Беларуси разрешили посещать роженицу и ребёнка в послеродовой палате-3

Посещение молодой матери и новорожденного в послеродовой палате возможно при их удовлетворительном состоянии с разрешения лечащего врача. Кроме того, роженица самостоятельно определяет круг тех, кто может навестить ее и малыша.

Быть вместе с первых минут. В Беларуси разрешили посещать роженицу и ребёнка в послеродовой палате-6

Роман Володько, молодой отец:
Отец всегда должен быть рядом с женой своей. Удобно, когда можно зайти, увидеть ребенка, жену.

Быть вместе с первых минут. В Беларуси разрешили посещать роженицу и ребёнка в послеродовой палате-9

Елена Болбатовская, врач-неонатолог РНПЦ «Мать и дитя»:
Цель совместного пребывания мамы, отца и ребенка – чтобы любая семья была вместе с первых минут.

Мы учим отца, как взять ребенка на ручки, как подать его маме, как помыть попу, как поменять памперс, как дать бутылочку, если мама не может кормить по состоянию здоровья и так далее. И мы учим тому, чем интересуется отец.

Тема открытия доступа в палаты роддома обсуждалась уже давно. Здравоохранительное ведомство с учетом рекомендаций ВОЗ разработало для этой процедуры специальный регламент и документы. Однако в палату к маме и малышу пускают только посетителей без признаков инфекционных заболеваний и алкогольного опьянения.

# Рождаемость в Беларуси # общество # Елена Болбатовская # Фотофакт

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