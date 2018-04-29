Грозит ли Беларуси эпидемия кори? Интервью с заместителем министра здравоохранения Натальей Жуковой

Юлия Огнева, СТВ: Наталья Павловна, поводом для нашей встречи послужила Европейская неделя иммунизации. Сразу начну с самого главного, того, что волнует население сейчас – корь. Первый случай зарегистрирован в Минске. Расскажите, какова эпидемиологическая ситуация в целом по республике и конкретно в столице?

Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Ситуация в республике по заболеваемости корью (как и по другим инфекциям) спокойная, стабильная и управляемая. Случай действительно зарегистрирован в Минске. Он зарегистрирован у ребенка, который не был привит. Этот случай первый, он пока окончательно не подтвержден лабораторно, поэтому мы его рассматриваем как диагноз под вопросом. Но вместе с тем все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме. Могу сказать с уверенностью, что нам не грозят ни эпидемия, ни некое неблагополучие, в том числе и по кори.

На сегодня уровень вакцинации по всем вакциноуправляемым инфекциям у нас стабильно высокий. И если инфекция появляется, то она выбирает именно тех, кто по каким-то причинам не привит либо отказался от вакцинации.

Ситуация в мире такова, что с этими инфекциями мы встретились вновь. Был такой период некого спокойствия, благополучия. Но мы видим, что сопредельные страны, страны Европы сегодня в полном смысле горят. Мне бы хотелось еще раз, пользуясь возможностью, обратиться к тем, кто по каким-то причинам сомневается, все-таки еще раз взвесить за и против и принять решение в пользу иммунизации.