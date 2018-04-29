Грозит ли Беларуси эпидемия кори? Интервью с заместителем министра здравоохранения Натальей Жуковой

Новости Беларуси. Какая в Беларуси ситуация с корью и где торговать домашней выпечкой? Эксклюзивное интервью «Недели» с заместителем министра здравоохранения – с главным государственным санитарным врачом Натальей Жуковой.
Юлия Огнева, СТВ:
Наталья Павловна, поводом для нашей встречи послужила Европейская неделя иммунизации. Сразу начну с самого главного, того, что волнует население сейчас – корь. Первый случай зарегистрирован в Минске. Расскажите, какова эпидемиологическая ситуация в целом по республике и конкретно в столице?
Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Ситуация в республике по заболеваемости корью (как и по другим инфекциям) спокойная, стабильная и управляемая. Случай действительно зарегистрирован в Минске. Он зарегистрирован у ребенка, который не был привит. Этот случай первый, он пока окончательно не подтвержден лабораторно, поэтому мы его рассматриваем как диагноз под вопросом. Но вместе с тем все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме. Могу сказать с уверенностью, что нам не грозят ни эпидемия, ни некое неблагополучие, в том числе и по кори.
На сегодня уровень вакцинации по всем вакциноуправляемым инфекциям у нас стабильно высокий. И если инфекция появляется, то она выбирает именно тех, кто по каким-то причинам не привит либо отказался от вакцинации.
Ситуация в мире такова, что с этими инфекциями мы встретились вновь. Был такой период некого спокойствия, благополучия. Но мы видим, что сопредельные страны, страны Европы сегодня в полном смысле горят. Мне бы хотелось еще раз, пользуясь возможностью, обратиться к тем, кто по каким-то причинам сомневается, все-таки еще раз взвесить за и против и принять решение в пользу иммунизации.
Юлия Огнева:
Например, у меня нет прививки и у моего ребенка нет прививки. Сейчас ситуация по кори такая, какая она есть на самом деле. Как действовать маме ребенка и взрослому человеку, чтобы обезопасить себя?
Наталья Жукова:
Вы можете обратиться как в территориальную поликлинику, так и в центр иммунопрофилактики, который находится в детской инфекционной больнице. Вам окажут как консультативную помощь, так и назначат плав вакцинации с учетом состояния здоровья, возраста. Короче, нужно обратиться к врачу.
Появится ли в Беларуси наказание за отказ проходить вакцинацию?
Как относится санитарно-эпидемиологическая служба к реализации кулинарных изделий? Рассказывает замминистра здравоохранения