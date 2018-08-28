Водителей Беларуси предупреждают о движении техники командно-штабного учения до 5 сентября

Новости Беларуси. Министерство обороны Беларуси предупреждает водителей о движении колонн военной техники на командно-штабное учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информация размещена на сайте оборонного ведомства.

Выход техники в Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях продолжится до 5 сентября. Водителям рекомендуют повысить бдительность и соблюдать правила дорожного движения.

Напомню, командно-штабное учение пройдет в два этапа. Для выполнения учебно-боевых задач задействуют 7,5 тысяч военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники, около 30 самолетов и вертолетов.