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Водителей Беларуси предупреждают о движении техники командно-штабного учения до 5 сентября

28 августа 2018 07:32
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Новости Беларуси. Министерство обороны Беларуси предупреждает водителей о движении колонн военной техники на командно-штабное учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информация размещена на сайте оборонного ведомства.

Водителей Беларуси предупреждают о движении техники командно-штабного учения до 5 сентября-1

Выход техники в Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях продолжится до 5 сентября. Водителям рекомендуют повысить бдительность и соблюдать правила дорожного движения.

Напомню, командно-штабное учение пройдет в два этапа. Для выполнения учебно-боевых задач задействуют 7,5 тысяч военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники, около 30 самолетов и вертолетов.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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