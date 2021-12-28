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Новогодние фотозоны и игроград. На ёлку в Молодечно приехали 500 ребят со всей области

28 декабря 2021 11:55
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Новости Беларуси. «Новогодние приключения Олафа и Симпл-Димпл». Праздничное представление 28 декабря в Молодечно организовали для 500 ребят, которые приехали на главную елку Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новогодние фотозоны и игроград. На ёлку в Молодечно приехали 500 ребят со всей области-1

Этот праздник – центральное событие ежегодной благотворительной акции «Наши дети» на карте региона. Уже на подступах к Дворцу культуры гостей встречал праздничный игроград, в фойе можно было запечатлеть чудесные мгновения в новогодних тематических фотозонах.

Новогодние фотозоны и игроград. На ёлку в Молодечно приехали 500 ребят со всей области-4

Неотъемлемой частью праздника, конечно, стали сладкие подарки, которые детям вручило руководство Минской области.  

# Новый год # общество # Фотофакт

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