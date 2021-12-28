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Заместитель гендиректора «Молочного мира»: мы не отрываемся от политической жизни в стране, следим за всеми событиями

28 декабря 2021 11:40
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Новости Беларуси. Профессионалы и преданные родной земле люди. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко 28 декабря вручил государственные награды тем, кто отличился усердным трудом в 2021 году. Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 57 представителей различных сфер деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель гендиректора «Молочного мира»: мы не отрываемся от политической жизни в стране, следим за всеми событиями-1

Уходящий год запомнился прежде всего главным политическим событием – Всебелорусским народным собранием, и впервые мы отметили День народного единства. 2022 год также оставит след и в истории государства. Обсуждение проекта новой Конституции в канун Нового года и Рождества Христова сегодня имеет жизнеутверждающее значение.

Заместитель гендиректора «Молочного мира»: мы не отрываемся от политической жизни в стране, следим за всеми событиями-4

Игорь Новицкий, заместитель генерального директора предприятия «Молочный мир»:
Наш коллектив, безусловно, не отрывается от общей жизни, в том числе политической, которая происходит в нашей стране. Мы следим за всеми событиями. Наверное, назрело то время, когда надо в меру и в нужном ракурсе обновить самый главный закон Республики Беларусь, Конституцию нашу. Мы прислушиваемся и смотрим на те решения, которые принимаются и Президентом Республики Беларусь, и правительством нашим. И, безусловно, целый ряд идей и целый ряд новшеств мы поддерживаем и считаем, что все, что происходит сейчас в наше время, особенно время не очень легкое для страны и для многих предприятий, все вовремя, и время покажет.

Сергеенко: нам есть чем гордиться в этом году, в условиях пандемии, вызов и угроз наша экономика развивается. Читайте здесь.

# Госнаграды # общество # Игорь Новицкий # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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