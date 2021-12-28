«Трудолюбивые, ответственные люди, заряженные на результат». Сергеенко вручил госнаграды 57 представителям различных сфер

Николай Брашко, главный врач Кобринской центральной районной больницы:

Коллектив – это главное, что может быть в работе руководителя. Если есть коллектив, если есть верные помощники, тогда и будет результат, и будут награды, и будут места призовые, и будет все хорошо. Так что в первую очередь спасибо коллективу, спасибо поддержке местной власти. А здоровье должен заботиться в первую очередь каждый гражданин, каждый человек о своем здоровье. Тогда будет все хорошо. И с нашей помощью, мы будем помогать людям, чтобы сохранить то, что дала природа на генетическом уровне, что дал Господь каждому человеку, и тогда будет все хорошо.