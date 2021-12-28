«Трудолюбивые, ответственные люди, заряженные на результат». Сергеенко вручил госнаграды 57 представителям различных сфер
Новости Беларуси. Профессионалы и преданные родной земле люди. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко 28 декабря вручил государственные награды тем, кто отличился усердным трудом в 2021 году. Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 57 представителей различных сфер деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большинство награжденных – медики, что, безусловно, заслуженно. Врачи, санитары, профессора и доктора наук весь год сражались за здоровье белорусов, нанося ответные удары по COVID-19. Медалью «За трудовые заслуги» в этом году награждены 45 лучших специалистов в сфере промышленности и строительства, сельского и дорожного хозяйства, культуры, здравоохранения и образования. 8 человек удостоены ордена Франциска Скорины.
Сергеенко: нам есть чем гордиться в этом году, в условиях пандемии, вызов и угроз наша экономика развивается. Читайте здесь.
Николай Брашко, главный врач Кобринской центральной районной больницы:
Коллектив – это главное, что может быть в работе руководителя. Если есть коллектив, если есть верные помощники, тогда и будет результат, и будут награды, и будут места призовые, и будет все хорошо. Так что в первую очередь спасибо коллективу, спасибо поддержке местной власти. А здоровье должен заботиться в первую очередь каждый гражданин, каждый человек о своем здоровье. Тогда будет все хорошо. И с нашей помощью, мы будем помогать людям, чтобы сохранить то, что дала природа на генетическом уровне, что дал Господь каждому человеку, и тогда будет все хорошо.
Уходящий год запомнился прежде всего главным политическим событием – Всебелорусским народным собранием, и впервые мы отметили День народного единства. 2022 год также оставит след и в истории государства. Обсуждение проекта новой Конституции в канун Нового года и Рождества Христова сегодня имеет жизнеутверждающее значение.
Заместитель гендиректора «Молочного мира»: мы не отрываемся от политической жизни в стране, следим за всеми событиями. Подробности тут.
Глава Администрации Президента подчеркнул: в 2022-й белорусы вступают с оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне. Залог этого – трудолюбивые, ответственные люди, нацеленные на результат и без остатка отдающие себя своему любимому делу.