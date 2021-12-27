Прямой эфир

Как работает сердце после перенесённого коронавируса? Рассказывает врач

27 декабря 2021 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”».  

Юлия Артюх, СТВ:
Есть последствия для сердца после перенесенной коронавирусной инфекции?

Как работает сердце после перенесённого коронавируса? Рассказывает врач-1

Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ Кардиология”»:
После перенесенной коронавирусной инфекции по литературным данным довольно большое количество миокардитов возникает, большое количество тромбозов, потому что вирус обладает тропностью к эндотелию сосудов. Там возникает воспаление, возможно образование бляшек. Когда человек переносит коронавирусную инфекцию, возникает цитокиновый шторм, возможно нарушение реологии крови и образование тромбов.

Юлия Артюх:
Как-то надо наблюдаться после коронавируса в части проверки сердца?

Как работает сердце после перенесённого коронавируса? Рассказывает врач-4

Сергей Спиридонов:
Конечно, через полгода лучше выполнить эхокардиографию, посмотреть. А если нет симптомов, то можно сделать банальное ЭКГ. Если появляются, то обратиться к врачу и пройти более детальное, углубленное обследование, чтобы быть уверенным в своем здоровье, вовремя выявить нарушения функции сердца. Надо просто следить за собой и прислушиваться к своему организму. Если есть нарушения ритма, появление одышки – не игнорировать.

Хирургу можно оперировать родственников? Отвечает известный белорусский кардиолог – подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Сергей Спиридонов # Юлия Артюх # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Медики о правилах вакцинации подростков: начинаем с 12 лет, организм к этому возрасту уже научился давать иммунный ответ
27 декабря 2021 11:57

Медики о правилах вакцинации подростков: начинаем с 12 лет, организм к этому возрасту уже научился давать иммунный ответ

16-летний спортсмен вакцинировался от коронавируса: еду на соревнования, обязательно надо сделать прививку
27 декабря 2021 11:35

16-летний спортсмен вакцинировался от коронавируса: еду на соревнования, обязательно надо сделать прививку

С какой погодой белорусы встретят Новый год? Вот что говорят синоптики
27 декабря 2021 10:56

С какой погодой белорусы встретят Новый год? Вот что говорят синоптики