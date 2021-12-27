Как работает сердце после перенесённого коронавируса? Рассказывает врач

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”».
Юлия Артюх, СТВ:
Есть последствия для сердца после перенесенной коронавирусной инфекции?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”».
Юлия Артюх, СТВ:
Есть последствия для сердца после перенесенной коронавирусной инфекции?
Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”»:
После перенесенной коронавирусной инфекции по литературным данным довольно большое количество миокардитов возникает, большое количество тромбозов, потому что вирус обладает тропностью к эндотелию сосудов. Там возникает воспаление, возможно образование бляшек. Когда человек переносит коронавирусную инфекцию, возникает цитокиновый шторм, возможно нарушение реологии крови и образование тромбов.
Юлия Артюх:
Как-то надо наблюдаться после коронавируса в части проверки сердца?
Сергей Спиридонов:
Конечно, через полгода лучше выполнить эхокардиографию, посмотреть. А если нет симптомов, то можно сделать банальное ЭКГ. Если появляются, то обратиться к врачу и пройти более детальное, углубленное обследование, чтобы быть уверенным в своем здоровье, вовремя выявить нарушения функции сердца. Надо просто следить за собой и прислушиваться к своему организму. Если есть нарушения ритма, появление одышки – не игнорировать.
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