Как работает сердце после перенесённого коронавируса? Рассказывает врач

Юлия Артюх, СТВ: Есть последствия для сердца после перенесенной коронавирусной инфекции?

Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”»:

После перенесенной коронавирусной инфекции по литературным данным довольно большое количество миокардитов возникает, большое количество тромбозов, потому что вирус обладает тропностью к эндотелию сосудов. Там возникает воспаление, возможно образование бляшек. Когда человек переносит коронавирусную инфекцию, возникает цитокиновый шторм, возможно нарушение реологии крови и образование тромбов.

Юлия Артюх:

Как-то надо наблюдаться после коронавируса в части проверки сердца?