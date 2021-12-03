«Поосторожней, там опасно». Почему мальчишки получают травмы чаще девчонок?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Нелли, ты сегодня пришла со своим дядей. Скажи, пожалуйста, вот мальчишки чаще всего получают травмы, девчонки меньше – почему? Потому что аккуратнее относитесь к тому, как вы будете катиться с этой горки? Еще какие-то развлечения, которые вы себе позволяете, как-то по-другому проходят?

Нелли Юревич, любительница зимних забав:

Мы более аккуратные, на мой взгляд. Алена Родовская:

А вот нельзя мальчишек из класса остановить и сказать: «Эй, поосторожней, там опасно». Или они вообще не слушаются? Нелли Юревич:

Они не слушаются. Алена Родовская:

Так а что с ними делать, с этими мальчишками? Вот хочется, чтобы вырос здоровым. Смотри, какие парни у нас сегодня красивые. Вот как их убедить в том, чтобы они не рисковали? Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, мальчишки соревнуются между собой кто сильнее, кто смелее. Вот кивает даже мальчишка: «А я вот так могу, а ты так не можешь». Из-за этого получаются травмы, мне кажется, часто? Алена Родовская:

Климентий, первая твоя травма, которую ты помнишь. Что натворил?

Климентий Пастушеня, любитель зимних забав:

Когда я был в детском садике – это было зимой – мы вышли на улицу гулять. И мы с моими друзьями решили попробовать, что же будет, если дотронуться до льда губой? Алена Родовская:

В детстве все мы тоже так делали, я помню. Климентий Пастушеня:

Я вышел, как самый смелый, дотронулся губой. Алена Родовская:

И не отлип. Климентий Пастушеня:

Да, я понял то, что не могу отлипнуть. Меня друзья мои дернули, и я оторвал губу. Но у меня полгубы просто в кровь была. К нам подбегает воспитатель, ведет меня к медсестре. Потом мне продезинфицировали и наложили бинт.

Алена Родовская:

И сколько заживало? Климентий Пастушеня:

Месяц. Алена Родовская:

Климентий, скажи, пожалуйста, вот только честно, когда-нибудь к холодному ты прикоснешься? Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Больше никогда. Но это, кстати, одна из самых распространенных зимних травм. Алена Родовская:

Мальчишки, какие самые любимые ваши развлечения? Ну, после всех травм и боевого опыта, который мы уже услышали, что осталось вы в любимчиках?

Богдан Яцухно, любитель зимних забав:

У меня была пара случаев про санки. Но меньше любить их, честно, из-за этого не перестал. Все равно катаемся каждый год. Алена Родовская:

Так, на санках. Ты, Климентий? Климентий Пастушеня:

Я люблю тюбинг. Алена Родовская:

Ты вот видел, как катаются на тюбингах? Опасно насколько это? Климентий Пастушеня:

Да. Я могу даже рассказать историю, какая беда случилась у одной девочки. Алена Родовская:

Давай.

Климентий Пастушеня:

Мы зимой пошли на горку, то есть там, где все катались. Мы там уже не первый год были. Увидели, как много всяких старшеклассников. Взрослые дети катались лицом вперед, то есть на животе. За ними начала повторять девочка лет 9-10-ти. Она, когда начала съезжать уже, я не знаю, наверное, пятый раз – около этой горки было дерево – лицом ровно в это дерево врезалась. Алена Родовская:

Подожди, случилась трагедия. Что сделали вы? Вы побежали этой девочке оказывать помощь, либо взрослые там тоже были? Климентий Пастушеня:

Там какие-то ее родственники быстрее всех просто подбежали, подняли ее, взяли на руки, повели. Алена Родовская:

А вы продолжили после этой ситуации кататься, когда ты своими глазами увидел, что произошло? Климентий Пастушеня:

Именно на этой горке, нет. Алена Родовская:

Все, как отрезало. Нелли, а твои какие любимые зимние развлечения? Нелли Юревич:

Были санки. На данный момент и каток. Алена Родовская:

Каток – это все прекрасно.

Кристина Яцухно, мама активного ребенка:

Нет, у нас тоже были случаи. Алена Родовская:

Давайте, рассказывайте. Богдан Яцухно:

У меня был один случай про каток. Я захотел впервые в жизни выйти на каток и покататься. Алена Родовская:

Попробовать. На коньках ни разу не стоял? Богдан Яцухно:

Нет, ни разу. Мой папа стоял, сам шнуровался, потом хотел шнуровать маму, а потом меня. В общем, не дождался, зашнуровал, как вышло. Еще не вышел на лед – вот только на резиновом коврике – и сразу же себе вывихнул ногу. Кристина Яцухно:

Да, мы его предупреждали, что сиди, жди. Обычно муж шнурует, потому что тут же важно вот этот баланс – и сильно затянуть плохо, потому что некомфортно, и слабо – плохо. Вот ребенку что ты сделаешь? Он решил попробовать сам зашнуровать и хотя бы – пока мы там не видим – походить по резиновому коврику. И вывернул ногу. Все, впредь ждет папу, все как положено.