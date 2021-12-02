Что делать если ребёнок на морозе лизнул железку, а горячей воды рядом нет? Рассказал травматолог-ортопед
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Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Мне интересно услышать Дмитрия. Что делать в том случае, когда – вот мне кажется, очень многие дети любят лизнуть сосульку, условно – прилип язык или губа? Вот что делать в этой ситуации?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Когда нет рядом взрослых.
Дмитрий Клюйко, травматолог-ортопед, начальник кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинского института, кандидат медицинских наук, доцент:
Вообще, в принципе, при любой травме любого человека, если говорить с психологической точки зрения, всегда надо поддерживать. То есть вот этот период, когда ребенку больно, плохо и он жалуется, то есть плачет, в состоянии аффекта находится. Соответственно, в этой ситуации никогда не нужно проявлять какой-то воспитательный момент. То есть не нужно ему именно сейчас объяснять, в чем он не прав. Для этого другое время. Сейчас только поддержка и только помощь.
Что касается – это называется контактное отморожение – таких ситуаций, конечно нужна теплая вода. Для того, чтобы повысить температуру, и для того, чтобы все отлипло само – простым языком.
Кристина Сущеня:
А если теплой воды рядом нет, что тогда?
Дмитрий Клюйко:
Надо аккуратно отрывать.
Алена Родовская:
Вот если ручками дотронуться, чтобы теплотой греть?
Дмитрий Клюйко:
В принципе, можно. То есть разогреть можно чем угодно. Но здесь важно еще не получить ожог дополнительно. Здесь палка о двух концах. Если, скажем, отрывать по чуть-чуть и сразу, то есть устранять, в принципе, вот этот повреждающий фактор, соответственно, глубокого повреждения не произойдет. Но вместе с тем, если долго ребенок прилип, и там кто-то ходит за водой, кто-то что-то пытается сделать, повреждение будет более глубокое. Соответственно, это нужно сделать быстро, если это первые минуты-секунды – просто убрать и все.
Конечно же, слизистая будет восстанавливаться достаточно длительно. Может быть, и две недели. Может быть даже, если глубокое повреждение, там рубчик останется. Но вместе с тем это не такая уж серьезная травма.
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