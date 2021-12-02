Что делать если ребёнок на морозе лизнул железку, а горячей воды рядом нет? Рассказал травматолог-ортопед

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Мне интересно услышать Дмитрия. Что делать в том случае, когда – вот мне кажется, очень многие дети любят лизнуть сосульку, условно – прилип язык или губа? Вот что делать в этой ситуации? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Когда нет рядом взрослых.

Дмитрий Клюйко, травматолог-ортопед, начальник кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинского института, кандидат медицинских наук, доцент:

Вообще, в принципе, при любой травме любого человека, если говорить с психологической точки зрения, всегда надо поддерживать. То есть вот этот период, когда ребенку больно, плохо и он жалуется, то есть плачет, в состоянии аффекта находится. Соответственно, в этой ситуации никогда не нужно проявлять какой-то воспитательный момент. То есть не нужно ему именно сейчас объяснять, в чем он не прав. Для этого другое время. Сейчас только поддержка и только помощь. Что касается – это называется контактное отморожение – таких ситуаций, конечно нужна теплая вода. Для того, чтобы повысить температуру, и для того, чтобы все отлипло само – простым языком.

Кристина Сущеня:

А если теплой воды рядом нет, что тогда? Дмитрий Клюйко:

Надо аккуратно отрывать. Алена Родовская:

Вот если ручками дотронуться, чтобы теплотой греть?