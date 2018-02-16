«Три четверти белорусов, приехавших в Россию на заработки, не подписывают документов, а верят нанимателю на слово»

Новости Беларуси. О результатах социсследования, проведённого в России, рассказали в программе «Открытый разговор».
Елена Нестерук, руководитель программы безопасной миграции «Ла Страда»:
В Российской Федерации было исследование, которое показывает, что примерно три четверти всех белорусов, кто приехал туда самостоятельно на заработки, не заключают ни трудовых договоров, ни договоров подряда, вообще, не подписывают никаких документов, а верят нанимателю на слово. И, согласно этому исследованию, было выяснено, что очень мало людей обращается за помощью.
Вот это – плохо.
Геннадий Апанасенко, заместитель председателя Минского городского комитета профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:
Это – общий низкий уровень правовой грамотности. Вы не остаётесь один на один с проблемами, даже выезжая за границу, Вы всегда можете обратиться в Федерацию профсоюзов, на все уровни. Конечно, мы не можем сказать, что поедут и вернут Вам деньги где-то из-за границы, привезут в конвертике, вручат – нет таких полномочий, к сожалению. Но всё, что возможно… Вы – наши люди, мы Вам будем помогать.