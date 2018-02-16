«Три четверти белорусов, приехавших в Россию на заработки, не подписывают документов, а верят нанимателю на слово»

Новости Беларуси. О результатах социсследования, проведённого в России, рассказали в программе « Открыт ый разговор».

Елена Нестерук, руководитель программы безопасной миграции «Ла Страда»:

В Российской Федерации было исследование, которое показывает, что примерно три четверти всех белорусов, кто приехал туда самостоятельно на заработки, не заключают ни трудовых договоров, ни договоров подряда, вообще, не подписывают никаких документов, а верят нанимателю на слово. И, согласно этому исследованию, было выяснено, что очень мало людей обращается за помощью.

Вот это – плохо.