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«С родственниками обговорить кодовые слова». ТОП-5 советов для выезжающих на работу за границу

16 февраля 2018 20:30
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Новости Беларуси. В МВД рассказали, что нужно сделать белорусам, которые едут работать за рубеж.

Александр Ластовский, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Что делать, если документы забрал работодатель? Всегда надо делать несколько копий документов. Причём, всех. Совершенно всех, которые Вы берёте с собой за рубеж. Прятать их надо в совершенно разные места. Во-вторых, уезжая за рубеж, всегда надо предупреждать близких, друзей, знакомых, родных.

Вплоть до соседей.

Куда Вы едете, все подробности, возможные контактные лица за рубежом те, которые встречают. Не помешает приобрести обычный кнопочный телефон, вставить симку, выехать за рубеж, активизировать роуминг. Поверьте, этого может оказаться вполне достаточно для какой-то конкретной ситуации, когда надо подать сигнал. Выезжая за границу, с родственниками надо заранее обговорить какие-то кодовые слова, какие-то фразы, которые просто дадут понять, что человек в беде. Выезжая за рубеж на любую работу, неважно какую, всегда не помешает обратиться в соответствующие службы, которые курируют этот вопрос, контролируют.

Самое простое линия 113.

Если следовать этим советам, мы снижаем риск попасть в беду у самому минимуму.

Работа за границей – что нужно знать: «Открытый разговор»

# общество # Александр Ластовский # Работа

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