«С родственниками обговорить кодовые слова». ТОП-5 советов для выезжающих на работу за границу

Новости Беларуси. В МВД рассказали, что нужно сделать белорусам, которые едут работать за рубеж .

Александр Ластовский, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Что делать, если документы забрал работодатель? Всегда надо делать несколько копий документов. Причём, всех. Совершенно всех, которые Вы берёте с собой за рубеж. Прятать их надо в совершенно разные места. Во-вторых, уезжая за рубеж, всегда надо предупреждать близких, друзей, знакомых, родных.

Вплоть до соседей.

Куда Вы едете, все подробности, возможные контактные лица за рубежом – те, которые встречают. Не помешает приобрести обычный кнопочный телефон, вставить симку, выехать за рубеж, активизировать роуминг. Поверьте, этого может оказаться вполне достаточно для какой-то конкретной ситуации, когда надо подать сигнал. Выезжая за границу, с родственниками надо заранее обговорить какие-то кодовые слова, какие-то фразы, которые просто дадут понять, что человек в беде. Выезжая за рубеж на любую работу, неважно какую, всегда не помешает обратиться в соответствующие службы, которые курируют этот вопрос, контролируют.

Самое простое – линия 113.