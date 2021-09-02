Белорусские разведчики завоевали золото «Полярной звезды» на АрМИ-2021

Новости Беларуси. Белорусские разведчики взяли золото «Полярной звезды» на АрМИ-2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заключительные и самые насыщенные этапы конкурса «Налет», «Внезапная встреча» и «Марш-бросок с преодолением полосы препятствий на пять километров» прошли на полигоне Брестский.

А на полигоне в Уручье 2 сентября соревновались связисты. На этапе военизированной эстафеты участникам состязания необходимо было преодолеть полосу препятствий, развернуть радиостанции различных диапазонов, разобрать и собрать автомат Калашникова, а также поразить пять мишеней из автомата. АрМИ-2021. Белорусские военные взяли бронзу конкурса «Десантный взвод»