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Белорусские разведчики завоевали золото «Полярной звезды» на АрМИ-2021

02 сентября 2021 11:54
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Новости Беларуси. Белорусские разведчики взяли золото «Полярной звезды» на АрМИ-2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заключительные и самые насыщенные этапы конкурса «Налет», «Внезапная встреча» и «Марш-бросок с преодолением полосы препятствий на пять километров» прошли на полигоне Брестский.

Белорусские разведчики завоевали золото «Полярной звезды» на АрМИ-2021-1

А на полигоне в Уручье 2 сентября соревновались связисты. На этапе военизированной эстафеты участникам состязания необходимо было преодолеть полосу препятствий, развернуть радиостанции различных диапазонов, разобрать и собрать автомат Калашникова, а также поразить пять мишеней из автомата.

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Белорусские разведчики завоевали золото «Полярной звезды» на АрМИ-2021-4

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:
Мы, проводя эти этапы, видим, как возрос уровень подготовки всех конкурсантов. И команды шли настолько вровень, настолько были споры между судьями, что порой приходилось до поздней ночи выяснять истинные результаты уже после проведения конкурсов.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Мищенко # Фотофакт

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