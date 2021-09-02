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За первый день более 140 заявок. Сколько стоит сделать биометрический паспорт?

02 сентября 2021 08:23
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Новости Беларуси. В первый день по стране было подано более 240 заявок на оформление ID-карт и более 140 – на получение биометрических паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первый день более 140 заявок. Сколько стоит сделать биометрический паспорт?-1

ID-карта внешне напоминает водительское удостоверение, это пластиковая смарт-карта. Она содержит цифровую подпись, есть фото, имя владельца, дата рождения, пол и гражданство.

Остальные персональные данные, такие, как семейное положение или регистрация по месту жительства, будут зачипированы. Биометрический паспорт нужен для выезда за границу. Внешне он похож на нынешний, но все страницы предназначены для виз.

За первый день более 140 заявок. Сколько стоит сделать биометрический паспорт?-4

ID-карта для взрослых стоит 1,5 базовых, или 43,5 рубля, биометрический паспорт – 58 рублей. Срок изготовления документов – 15 рабочих дней. Если нужно оформить все быстрее, придется доплатить: одну базовую – за десять, две – за пять дней.

# Документы # общество # Фотофакт

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