За первый день более 140 заявок. Сколько стоит сделать биометрический паспорт?

Новости Беларуси. В первый день по стране было подано более 240 заявок на оформление ID-карт и более 140 – на получение биометрических паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ID-карта внешне напоминает водительское удостоверение, это пластиковая смарт-карта. Она содержит цифровую подпись, есть фото, имя владельца, дата рождения, пол и гражданство. Остальные персональные данные, такие, как семейное положение или регистрация по месту жительства, будут зачипированы. Биометрический паспорт нужен для выезда за границу. Внешне он похож на нынешний, но все страницы предназначены для виз.