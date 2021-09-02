В Минске организовали 9 прививочных пунктов для студентов. Как записаться на вакцинацию?

Новости Беларуси. Дополнительные пункты вакцинации против COVID-19 открыли 2 сентября в столичных вузах и студенческих общежитиях. В Минске организовано 9 таких прививочных пунктов. Один из них расположился в филиале 33-й студенческой поликлиники по улице Чюрлениса, в здании общежития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На утро уже было 15 желающих получить прививку. В день здесь вакцинируются до 50 человек. Процедура бесплатная и добровольная. Единственное требование, чтобы пациент достиг 18-летнего возраста. Привиться можно любым зарегистрированным препаратом. К тому же вакцинация продолжается и на базе самих поликлиник. С момента старта массовой вакцинации в стране только в Студенческой деревне эту процедуру прошли более тысячи студентов.

Я даже и не почувствовал, на самом деле, потому что, кажется, другие прививки бывало больнее делать, а эту прям совсем легко. Появилась возможность, и решил сделать. Не хотелось бы заболеть.

Я долго сомневалась, но, смотря на ситуацию, решила все-таки сделать, потому что как-то безопаснее, наверное, будет и чувствовать себя, и родителей чтобы не заразить, не дай бог. За родителей больше боишься, чем за себя. Там и давление, и все. Хочется, чтобы они дольше здоровы были.

Елена Харькова, главный врач 33-й городской студенческой поликлиники:

Прежде чем записаться на вакцинацию, можно зайти на сайт нашей поликлиники (рубрика «Запись на вакцинацию»), позвонить по телефону (выделена отдельная телефонная линия для записи на вакцинацию) и непосредственно обратиться в 33-ю поликлинику или филиал поликлиники, отделение «Студенческая деревня», или на здравпункты учебных заведений. Перед вакцинацией проводитс я осмотр пациента, опрос, заполняется анкета. И пациент направляется в прививочный кабинет для вакцинации.

Эпидемиологи призывают белорусов внимательнее относиться к своему здоровью, особенно в осенний период. Это время активации острых респираторных заболеваний. Любые симптомы нельзя игнорировать, необходимо сразу обращаться к врачу.

Наталья Автухова, заместитель главного государственного санитарного врача Минска:

По прогнозам, у нас небольшой подъем. Он начинается уже – такой небольшой подъем инфекций. И, по прогнозам, сентябрь-октябрь – мы ожидаем, что будет подъем заболеваемости, но все зависит от того, как мы сами сумеем четко соблюсти эти меры профилактики, то есть быть приверженными тем мерам, которые нам знакомы, плюс вакцинация. Чем более мы будем привержены этим мерам профилактики, тем больше нам удастся даже при прогнозируемом подъеме заболеваемости предотвратить количество случаев заболеваний.