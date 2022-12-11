Чем болеет белорусская система здравоохранения? Прогнозы на эпидсезон – в ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Мне только спросить... Тему с плюсиком 12 декабря разберут на площадке ток-шоу «По существу» .

Чем чаще всего болеют белорусы? Есть ли у системы хронические заболевания и как их лечить? Что с медкадрами и какие прогнозы на предстоящий эпидсезон? Ведущие СТВ готовят информационный скальпель, чтобы вскрыть проблемы, а спикеры в студии ответят в том числе и на вопросы зрителей. Каждый может присоединиться к онлайн-чату на YouTube проекта, QR-код появится на экране телевизора со стартом прямого эфира.

Итак, эпикриз для медицины в ток-шоу «По существу» завтра, 12 декабря, ставим вместе в 18:30.