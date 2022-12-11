Что нужно делать, чтобы стать хорошим руководителем? Советами поделился сенатор

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Умение взаимодействовать с людьми, знать законодательство, работать на благо страны – это те аспекты, которые неразрывно связаны с государственной службой. О том, каково это – быть государственным служащим и руководителем, мы поговорим с членом Совета Республики, председателем Жабинковского районного Совета депутатов Анатолием Шолтанюком. О работе председателя районного Совета депутатов Никита Рачиловский:

Вы являетесь председателем Жабинковского районного Совета депутатов, расскажите, пожалуйста, о вашей работе.

Анатолий Шолтанюк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Что касается сегодня работы председателя районного Совета депутатов, то она заключается в организации работы рабочих органов районного Совета депутатов. Это Постоянные комиссии (их у нас 4) и президиум районного Совета депутатов. Второе направление работы – это организация работы по реализации тех наказов, которые были даны избирателями нашим депутатам районного Совета в предвыборную кампанию. Хочу сказать, что прошло более 4 лет после проведения выборов в местные Советы депутатов, благодаря райисполкому удалось очень много всего выполнить. Были построены сети хозяйственно-бытовой канализации в кварталах, индивидуальный слой застройки в Жабинке. Были заасфальтированы подъездные дороги к таким населенным пунктам, как Подлесье, Малые Сехновичи, Большие Яковчицы, Рачки. Был газифицирован агрогородок Большие Яковчицы, построены станции обезжелезивания в агрогородках Ракитница, Степанки, Кривляны, Большие Яковчицы. Конечно, не все наказы, к сожалению, удалось реализовать. Многие сегодня находятся в стадии реализации, например, газификация населенных пунктов. Грицевичи и Малые Дворы – сегодня идет процесс изготовления проектно-сметной документации, но некоторые вопросы пока решить не удалось. Конечно, все это упирается в финансовые возможности района. Но эти моменты на контроле. Думаю, что в ближайшее время все будет решено. Еще одно направление работы председателя районного Совета депутатов – это координация работы сельских советов, старост сельских населенных пунктов. Конечно, одна из функций работы председателя – это контроль за выполнением тех программ, которые принимаются на сессиях районного Совета депутатов. Хочу сказать, что в основном эти программы благодаря райисполкому выполняются.

Никита Рачиловский:

На что вы делаете акцент в своей работе? На что особый спрос? Анатолий Шолтанюк:

Акцент в первую очередь на людей, на решение тех проблем, которые люди ставят перед депутатами сельсоветов, перед депутатами районного Совета. Наверное, самое большое удовольствие получаешь от своей работы, когда удается эти проблемы решать. Как стать хорошим руководителем? Никита Рачиловский:

Вы занимали многие руководящие посты. Какой бы вы дали совет тем, кто планирует возглавлять большие коллективы?

Анатолий Шолтанюк:

Во-первых, перед тем, как возглавить коллектив, надо самому стать профессионалом в этом деле. Во-вторых, как ни велика роль личности в истории, все равно без команды профессионалов-единомышленников трудно руководить современным большим предприятием. Поэтому если молодому человеку придется стать руководителем, если он сумеет создать такую команду, то все у него получится. Сенатор о своей деятельности Никита Рачиловский:

Работа председателя Совета депутатов местами схожа с деятельностью члена Совета Республики. Не могли бы вы поделиться какими-нибудь наиболее яркими воспоминания из вашей профессиональной деятельности? Анатолий Шолтанюк:

Ко мне обращалась женщина, которая приватизировала квартиру. Она внесла первоначальный взнос, а затем выплачивала платежи. Где-то во время ремонта квартиры эти квитанции у нее затерялись. Потом она хотела переоформить квартиру на дочку, а оказалось, что сегодня этого сделать нельзя, потому что нотариус требует, чтобы она принесла справку с окончательным расчетом. Куда только женщина ни обращалась, у нее не получалось. Я тоже много куда обращался: и в Министерство юстиции, и в Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Везде человека отправляли в суд, но, чтобы там приняли решение, нужны все равно какие-то документы. Почти год этот вопрос решался, но, к счастью, его удалось разрешить в пользу человека. И она была довольна, благодарила меня, и у меня тоже приятное ощущение, что я смог помочь человеку. Никита Рачиловский:

Сенаторство. Что оно значит лично для вас?

Анатолий Шолтанюк:

Я на этот вопрос отвечу коротко: делать все то, что я делал до этого, но только с двойной ответственностью, потому что я сегодня являюсь участником высшего законодательного органа страны, поэтому, конечно, я должен везде и во всем этому соответствовать. Как изменилась молодежь и какую мысль ей нужно донести? Никита Рачиловский:

Вам доводилось работать вторым секретарем Жабинковского райкома комсомола. Вы много работали с молодежью. На ваш взгляд, как сильно изменилась молодежь? Анатолий Шолтанюк:

Старшее поколение почему-то всегда считало и считает, что они в годы своей юности были лучше, чем их дети сегодня, хотя, наверное, не понимают: какие сегодня дети зависит от того, как мы их воспитали. Конечно, нынешняя молодежь изменилась, потому что поменялись время, условия жизни, уровень жизни. Сегодня можно свободно выехать в любую страну, можно сравнить условия проживания у нас и за границей. В наше время не было интернета, а сегодня он есть, там очень много информации. К сожалению, очень много и той, которая не соответствует действительности. Не каждый человек может отличить правду от фейка. Может, на основании этого порой делают неправильные поступки. Хочу сказать, что в основном молодежь у нас хорошая. Я могу привести море примеров. Сегодня в 25 лет Хмелевскую среднюю школу Шелегейко Илья Сергеевич, в 27 лет Панасюк Григорий Адамович возглавил крупное сельскохозяйственное предприятие «Ракитница». Я думаю, таких примеров можно приводить много, главное, что на этих должностях молодые ребята успешно работают. Поэтому нельзя говорить, что у нас плохая молодежь. Она хорошая.

Никита Рачиловский:

А как сегодня нужно работать с молодежью и какую основную мысль нужно доносить до них? Анатолий Шолтанюк:

Самое главное, чему нужно учить нашу молодежь, – это учить быть патриотом своей страны, добросовестно выполнять свои обязанности на том месте, где ты находишься, любить свою родину, быть готовым в случае необходимости встать на ее защиту. Если мы всему этому научим нашу молодежь, то никаких проблем у нас не будет. Сенатор об исторической памяти Никита Рачиловский:

Фальсификация истории. Как с ней нужно бороться?

Анатолий Шолтанюк:

Чем меньше становится свидетелей каких-то событий, например, той же ВОВ, а их сегодня практически не осталось, даже сегодня дети этих свидетелей – это люди практически пенсионного возраста, тем проще сегодня фальсифицировать эту историю. Если бы кто-то в 1950-1960 годы сказал, что сегодня главную роль в победе над фашизмом сыграли США и Великобритания, то тогда никто даже близко бы в это не поверил. А сегодня у кого-то и закрадываются сомнения, что, может быть, это действительно так. Наверное, чтобы такого не было, надо все-таки больше рассказывать молодежи, начиная с детского сада, о своей истории. Надо, наверное, сегодня больше привлекать молодежь к наведению порядка на памятниках погибших земляков, надо больше привлекать к тем мероприятиям, которые мы сегодня проводим, посвященным 9 Мая. Например, 11 сентября у нас каждый год проходит реквием в деревне Дремлево, которая является сестрой деревни Хатыни. Наверное, эти мероприятия больше нужны не старшему поколению, а этим детям. Чем чаще мы будем об этом рассказывать, напоминать, то, наверное, это останется у них в памяти, они будут это помнить, они никогда не будут верить тем фейкам, которых сегодня, к сожалению, очень много. Особенно в социальных сетях. Никита Рачиловский:

Какую книгу для себя вы считаете настольной? Анатолий Шолтанюк:

В разные периоды жизни эти книги были разными. Годы моей комсомольской молодости – «Как закалялась сталь», «Молодая гвардия». Мне очень понравилась книга «Летающий мужик». Она про нашего председателя колхоза из Каменецкого района Советской Беларуси. Очень интересная книга, я ее перечитывал несколько раз. Там много есть чему поучиться.