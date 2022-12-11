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«Придётся работать всем». В Беларуси больше тысячи людей борются со снегопадом

11 декабря 2022 11:30
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Новости Беларуси. Коммунальные службы Беларуси борются со снегопадом. Стихия осложнила ситуацию во многих городах. Только в Минске чистоту на дорогах и тротуарах поддерживают более 450 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Придётся работать всем». В Беларуси больше тысячи людей борются со снегопадом -1

Порядка 1300 человек заняты в уборке дворовых территорий. В первую очередь силы направляются на расчистку основных маршрутов общественного транспорта. Минчан уже предупредили о возможных сбоях в расписании. Снег не прекращается в течение дня, коммунальщики готовы обеспечить круглосуточную уборку города.

«Придётся работать всем». В Беларуси больше тысячи людей борются со снегопадом -4

Эдуард Харленок, водитель погрузчика:
За последние три года это самое большое. Так что придется работать всем. У нас без смены. А как? Если тут техника станет работать в одну смену, народ не пройдет.

«Придётся работать всем». В Беларуси больше тысячи людей борются со снегопадом -7

Сложно сейчас на автомобильных трассах. Водителям напоминают о правилах безопасного вождения в зимний период.

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# Погода в Беларуси # общество # Эдуард Харленок # Фотофакт

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