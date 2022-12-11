«Придётся работать всем». В Беларуси больше тысячи людей борются со снегопадом

Новости Беларуси. Коммунальные службы Беларуси борются со снегопадом. Стихия осложнила ситуацию во многих городах. Только в Минске чистоту на дорогах и тротуарах поддерживают более 450 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 1300 человек заняты в уборке дворовых территорий. В первую очередь силы направляются на расчистку основных маршрутов общественного транспорта. Минчан уже предупредили о возможных сбоях в расписании. Снег не прекращается в течение дня, коммунальщики готовы обеспечить круглосуточную уборку города.

Эдуард Харленок, водитель погрузчика:

За последние три года это самое большое. Так что придется работать всем. У нас без смены. А как? Если тут техника станет работать в одну смену, народ не пройдет.