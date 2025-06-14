В Минске прошёл объединённый выпускной

Выпускники школ встретили свой первый рассвет в новом статусе. В стране прошли торжественные вечера прощания со школой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник стал общим для 56 тысяч юношей и девушек. В каждом городе по-своему чествовали 11-классников. В Минске в этом году впервые опробовали формат единого выпускного. И судя по откликам, это начало новой традиции. Яркое, технологичное и эмоциональное шоу подготовили на площадке «Чижовка-Арены». Вместе время провели выпускники 30 минских школ. Самым успешным в учебе в торжественной обстановке вручили грамоты и благодарности. Кульминацией вечера стал концерт с участием известных артистов и блогеров.

Алена Фурманова, выпускница средней школы № 162 Минска:

Я первый раз вообще на таком, первый раз иду по красной дорожке. Мне очень понравилось. Здесь много разных развлечений. Сделали видео на колесе. Пофоткались везде. Все очень здорово.

Диана Курган, выпускница средней школы № 68 Минска:

Мне кажется, что на самом деле сейчас не особо грустно, но каждый будет скучать по своим одноклассникам, потому что это такая память, которая очень приятная.