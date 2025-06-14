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В Минске прошёл объединённый выпускной

14 июня 2025 08:50
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Выпускники школ встретили свой первый рассвет в новом статусе. В стране прошли торжественные вечера прощания со школой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник стал общим для 56 тысяч юношей и девушек. В каждом городе по-своему чествовали 11-классников. В Минске в этом году впервые опробовали формат единого выпускного. И судя по откликам, это начало новой традиции. 

Яркое, технологичное и эмоциональное шоу подготовили на площадке «Чижовка-Арены». Вместе время провели выпускники 30 минских школ. Самым успешным в учебе в торжественной обстановке вручили грамоты и благодарности. Кульминацией вечера стал концерт с участием известных артистов и блогеров.

В Минске прошёл объединённый выпускной-2

Алена Фурманова, выпускница средней школы № 162 Минска:
Я первый раз вообще на таком, первый раз иду по красной дорожке. Мне очень понравилось. Здесь много разных развлечений. Сделали видео на колесе. Пофоткались везде. Все очень здорово.

В Минске прошёл объединённый выпускной-4

Диана Курган, выпускница средней школы № 68 Минска:
Мне кажется, что на самом деле сейчас не особо грустно, но каждый будет скучать по своим одноклассникам, потому что это такая память, которая очень приятная.

В Минске прошёл объединённый выпускной-6

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Вот такой формат, наверное, наиболее сегодня актуален, потому что у ребят из разных школ есть возможность побыть вместе, пообщаться, провести этот вечер вместе с учителями и, конечно, зарядиться хорошим настроением.

Всего в Минске в этом году из школ и гимназий выпустились 12 тысяч юношей и девушек, 430 ребят – золотые медалисты, более 300 набрали стобалльные результаты по итогам централизованного экзамена. 

# Андрей Стригельский # Выпускной

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