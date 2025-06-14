Лукашенко: Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии стал знаковым событием в культурной жизни страны

Музыкально и ярко в эти дни в Молодечно. Там продолжается Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Приветственный адрес участникам и гостям форума направил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: За годы своего существования фестиваль стал знаковым событием в культурной жизни страны и завоевал уважение многочисленных поклонников. Программа этого года посвящена 80-летию Великой Победы, что придает праздничным мероприятиям особую актуальность. Вечные темы гражданского мира и согласия, любви к Родине станут духовным посланием и символом фестиваля.

Уже 14 июня на фестивале станут известны имена победителей Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. В отборочных этапах приняли участие 145 человек. Самыми активными конкурсантами стали жители Гродненской и Минской областей. Но в финал вышли только 20 артистов, которые посоревнуются в таланте и харизме. Репертуар порадует зрителей и членов жюри разнообразием. А оценивать участников будут известные в нашей стране и далеко за ее пределами деятели искусств.

Маргарита Шитыко, заместитель директора Дворца культуры, режиссер Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни:

Каждый год организаторы придумывают новые проекты, новые интересные площадки, чтобы зрителю всегда было интересно, разнообразно. И, конечно же, этот год тоже не исключение. Так, например, открытие и закрытие фестиваля, они посвящены двум потрясающим, замечательным музыкальным фигурам нашей страны, нашей Беларуси, это Олег Елисеенков и Владимир Мулявин.

Сегодня финальный день музыкально-поэтического форума. По традиции больше всего гостей соберет главная сценическая площадка праздника – Летний амфитеатр. Здесь состоится гала-концерт под аккомпанемент оркестра имени Иосифа Жиновича.