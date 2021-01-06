Транспортный налог в Беларуси. Как он будет рассчитываться и какие авто не будут им облагаться?
С 1 января 2021 года в Беларуси введен транспортный налог. В этот раз он относится не к прохождению техосмотра. Это значит, что автолюбителям придется платить даже за те иномарки, которые давно пылятся на парковках или в гараже.
Александр Костюкевич, юрист:
Хорошая новость: упразднена государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства для участия в движении. Сейчас мы можем смело проходить техосмотр, никакой государственной пошлины платить не надо.
К слову, как и в любом правиле, здесь тоже есть исключения. Не облагаются налогом электромобили, угнанные авто, а также машины, выпущенные до 91 года включительно.
Александр Костюкевич:
Ставка налога будет в зависимости от веса автомобиля, значения – автобусы, также прицепы, мотоциклы. Что касается размеров, то примерно они будут меньше, чем госпошлина за допуск на разрешения, которые были ранее, для физических лиц – на 25%, для организаций – на 15%. Сумма налога будет уплачиваться за предшествующий год в следующем году согласно уведомлению налогового органа, который будет всем направляться до первого сентября, сумма налога должна быть уплачена до 15 ноября. Что касается 2021 года, то там немного другой порядок: нам будет до 1 ноября направлено уведомление об уплате авансового платежа в размере 29 рублей – одна базовая величина. Мы должны будем платить не позднее 15 декабря.
А вот для ветеранов, пенсионеров и инвалидов законом предусмотрены налоговые льготы.
Александр Костюкевич:
Для предоставления льгот мы должны помнить, что у льготника должно быть водительское действующее удостоверение. Также если наши граждане находятся в тяжелой жизненной ситуации: недостаточно денежных средств даже для уплаты налога, они могут обратиться в местные Советы депутатов либо в распорядительно-исполнительные органы, которые по поручению Советов депутатов могут частично либо полностью освободить лица, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.
Транспортный налог взбудоражил всех отечественных автомобилистов, в том числе и тех, кто давно продал машину по всем правилам.
Александр Костюкевич:
Многие транспортные средства были проданы нашими гражданами без документов, без снятия с учета, находятся в неисправном состоянии, фактически не эксплуатируются. Мы должны понимать, что до 1 июля, чтобы не быть плательщиками налога, нужно их снять с учета. Если у нас имеются номерные знаки, технический паспорт, мы можем зайти в ГАИ, написать заявление в связи с утилизацией, соответственно, это транспортное средство будет снято с учета. Также если документов нет, то мы должны предоставить для сверки номеров это транспортное средство. Но если у нас нет ни транспортного средства, ни номеров, ни документов, а вы продали и не сняли с учета, тогда уже нужно будет находить новых собственников.
Что будет, если не заплатить дорожный налог вовремя? Рассказывает специалист (читать далее).