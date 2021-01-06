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Транспортный налог в Беларуси. Как он будет рассчитываться и какие авто не будут им облагаться?

06 января 2021 08:16
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С 1 января 2021 года в Беларуси введен транспортный налог. В этот раз он относится не к прохождению техосмотра. Это значит, что автолюбителям придется платить даже за те иномарки, которые давно пылятся на парковках или в гараже.

Александр Костюкевич, юрист:
Хорошая новость: упразднена государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства для участия в движении. Сейчас мы можем смело проходить техосмотр, никакой государственной пошлины платить не надо. 

Транспортный налог в Беларуси. Как он будет рассчитываться и какие авто не будут им облагаться?-1

К слову, как и в любом правиле, здесь тоже есть исключения. Не облагаются налогом электромобили, угнанные авто, а также машины, выпущенные до 91 года включительно.

Александр Костюкевич:
Ставка налога будет в зависимости от веса автомобиля, значения автобусы, также прицепы, мотоциклы. Что касается размеров, то примерно они будут меньше, чем госпошлина за допуск на разрешения, которые были ранее, для физических лиц на 25%, для организаций на 15%. Сумма налога будет уплачиваться за предшествующий год в следующем году согласно уведомлению налогового органа, который будет всем направляться до первого сентября, сумма налога должна быть уплачена до 15 ноября. Что касается 2021 года, то там немного другой порядок: нам будет до 1 ноября направлено уведомление об уплате авансового платежа в размере 29 рублей – одна базовая величина. Мы должны будем платить не позднее 15 декабря.

Транспортный налог в Беларуси. Как он будет рассчитываться и какие авто не будут им облагаться?-4

А вот для ветеранов, пенсионеров и инвалидов законом предусмотрены налоговые льготы.

Александр Костюкевич:
Для предоставления льгот мы должны помнить, что у льготника должно быть водительское действующее удостоверение. Также если наши граждане находятся в тяжелой жизненной ситуации: недостаточно денежных средств даже для уплаты налога, они могут обратиться в местные Советы депутатов либо в распорядительно-исполнительные органы, которые по поручению Советов депутатов могут частично либо полностью освободить лица, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.

Транспортный налог в Беларуси. Как он будет рассчитываться и какие авто не будут им облагаться?-7

Транспортный налог взбудоражил всех отечественных автомобилистов, в том числе и тех, кто давно продал машину по всем правилам.

Транспортный налог в Беларуси. Как он будет рассчитываться и какие авто не будут им облагаться?-10

Александр Костюкевич:
Многие транспортные средства были проданы нашими гражданами без документов, без снятия с учета, находятся в неисправном состоянии, фактически не эксплуатируются. Мы должны понимать, что до 1 июля, чтобы не быть плательщиками налога, нужно их снять с учета. Если у нас имеются номерные знаки, технический паспорт, мы можем зайти в ГАИ, написать заявление в связи с утилизацией, соответственно, это транспортное средство будет снято с учета. Также если документов нет, то мы должны предоставить для сверки номеров это транспортное средство. Но если у нас нет ни транспортного средства, ни номеров, ни документов, а вы продали и не сняли с учета, тогда уже нужно будет находить новых собственников.

Что будет, если не заплатить дорожный налог вовремя? Рассказывает специалист (читать далее).   

# Налоги # общество # Александр Костюкевич # Вероника Макаревич # Фотофакт # Автомобили

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