Транспортный налог в Беларуси. Как он будет рассчитываться и какие авто не будут им облагаться?

С 1 января 2021 года в Беларуси введен транспортный налог. В этот раз он относится не к прохождению техосмотра. Это значит, что автолюбителям придется платить даже за те иномарки, которые давно пылятся на парковках или в гараже. Александр Костюкевич, юрист:

Хорошая новость: упразднена государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства для участия в движении. Сейчас мы можем смело проходить техосмотр, никакой государственной пошлины платить не надо.

К слову, как и в любом правиле, здесь тоже есть исключения. Не облагаются налогом электромобили, угнанные авто, а также машины, выпущенные до 91 года включительно. Александр Костюкевич:

Ставка налога будет в зависимости от веса автомобиля, значения – автобусы, также прицепы, мотоциклы. Что касается размеров, то примерно они будут меньше, чем госпошлина за допуск на разрешения, которые были ранее, для физических лиц – на 25%, для организаций – на 15%. Сумма налога будет уплачиваться за предшествующий год в следующем году согласно уведомлению налогового органа, который будет всем направляться до первого сентября, сумма налога должна быть уплачена до 15 ноября. Что касается 2021 года, то там немного другой порядок: нам будет до 1 ноября направлено уведомление об уплате авансового платежа в размере 29 рублей – одна базовая величина. Мы должны будем платить не позднее 15 декабря.

А вот для ветеранов, пенсионеров и инвалидов законом предусмотрены налоговые льготы. Александр Костюкевич:

Для предоставления льгот мы должны помнить, что у льготника должно быть водительское действующее удостоверение. Также если наши граждане находятся в тяжелой жизненной ситуации: недостаточно денежных средств даже для уплаты налога, они могут обратиться в местные Советы депутатов либо в распорядительно-исполнительные органы, которые по поручению Советов депутатов могут частично либо полностью освободить лица, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.

Транспортный налог взбудоражил всех отечественных автомобилистов, в том числе и тех, кто давно продал машину по всем правилам.